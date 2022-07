Per una buona salute del nostro organismo, le proteine sono fondamentali. Infatti sono un macronutriente composto da amminoacidi in grado di costruire i muscoli, produrre ormoni e anche scomporre il cibo. Tra tutti gli amminoacidi ce ne sono ben nove che il nostro corpo non è in grado di produrre e che dobbiamo assolutamente assumere per il benessere del nostro organismo.

La quantità ideale per ogni persona dipende dal nostro peso corporeo poiché la dose dietetica raccomandata è di 0,8 grammi per chilogrammo di peso. Se stiamo cercando di aumentare massa muscolare, consumare tra 1 e 2 grammi di proteine al giorno è l’ideale. Proprio con la quantità di proteine che dobbiamo assumere è importante che non assumiamo solo macronutrienti, ma che possano offrire anche altri benefici per il nostro corpo. Quindi, secondo gli esperti, dobbiamo stare molto attenti agli effetti che potrebbero derivare dal troppo consumo di proteine.

Uova

Le uova sono la fonte di proteine ​​più sottovalutata. Oltre a 6 grammi di proteine ​​per uovo, contengono vitamina B12 che stimola l’energia, colina che nutre il cervello e selenio che supporta la tiroide. Sia il tuorlo d’uovo che gli albumi contengono una grande quantità di proteine. Se stiamo cercando proteine ​​magre, possiamo attenerti solo agli albumi.

2. Pesce grasso

Il pesce è un’ottima fonte di proteine, che ci aiuta a sentirci pieno e a regolare la crescita. Eppure è anche ricco di acidi grassi omega 3 che possono prevenire la formazione di coaguli di sangue e combattere l’infiammazione. Si suggerisce di includere il consumo di salmone nel regno dei pesci grassi. possiamo anche assumere le migliori proteine ​​​​da altri pesci grassi come sardine e tonno.

3. Frutti di mare selvatici

I frutti di mare selvatici includono i pesci catturati nei loro habitat naturali, come fiumi, laghi o oceani. I frutti di mare in generale sono una categoria alimentare ricca di nutrienti nutrienti per il cervello come ferro, vitamine del gruppo B e zinco. Oltre a una varietà di vitamine e minerali essenziali, pesce e crostacei sono ottime fonti di proteine ​​e molti contengono acidi grassi Omega-3.

4. Petto di pollo

Ogni parte del pollo fornisce diverse quantità di proteine. Gli esperti suggeriscono che il petto di pollo è il luogo in cui si ottiene il miglior beneficio complessivo. Il petto di pollo è una fonte magra di proteine ​​ed è facile da preparare. Possiamo gustarlo grigliato su verdure o abbinato a cereali integrali come riso integrale e verdure. È anche molto abbondante e ci soddisferà per ore.

5. Noci e semi

Noci e semi sono centrali proteiche che contengono anche fibre e grassi sani. Queste fonti proteiche vegane possono essere aggiunte ai pasti o gustate da sole come spuntino ricco di proteine. Mangiare noci ogni giorno non solo ci fornisce le migliori proteine, ma ha anche altri benefici che promuovono la salute come potenzialmente aiutare il cuore e l’infiammazione. Per sceglierne alcuni per il nostro prossimo mix di tracce, alcune noci ad alto contenuto proteico includono arachidi e noci. Per le opzioni di semi, aggiungiamo alcuni semi di canapa o semi di lino.

6. Fagioli

I fagioli sono una fonte di proteine ​​vegetali che hanno il vantaggio di essere anche ricchi di fibre. La proteina più la fibra aiuterà a mantenere costante la glicemia. Ci sono così tanti fagioli ricchi di proteine ​​tra cui scegliere. Per fortuna, possiamo ottenere una serie di questi legumi che ci forniscono non solo benefici proteici ma anche benefici per il cuore.

7. Yogurt greco

Non solo una porzione di yogurt greco contiene da 15 a 20 grammi di proteine, ma è anche un’ottima fonte di probiotici che supportano l’intestino. Lo yogurt greco è ricco di proteine ​​ed è anche una buona fonte di calcio per aiutare a mantenere forti le ossa. È un’ottima scelta per la colazione ed è anche portatile, rendendolo uno spuntino ripieno e salutare. Il modo più ideale per gustare lo yogurt greco è semplice, magro o intero con frutta fresca e semi.

Foto di form PxHere