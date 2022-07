Continuano ad arrivare interessanti notizie in merito alle novità che WhatsApp ha intenzione di lanciare nelle prossime settimane. In una delle ultime beta dell’app per dispositivi Android, precisamente la 2.22.15.13, è stata trovata traccia di una funzione che permette di utilizzare lo stesso account su due smartphone differenti. Di che si tratta? Scopriamolo insieme.

WhatsApp continua ad arricchirsi di feature interessanti. Dopo aver introdotto la possibilità di utilizzare lo stesso account fino ad un massimo di tre dispositivi contemporaneamente (di cui solo uno smartphone), presto arriverà la possibilità di usare lo stesso account anche su due smartphone diversi contemporaneamente!

WhatsApp: come utilizzare lo stesso account su due smartphone diversi

La novità è stata scovata dal noto WABetaInfo. Stando a quanto riportato, la funzione permetterà di collegare lo stesso account Whatsapp a 2 smartphone differenti. Gli smartphone potranno gestire l’account in maniera indipendente e senza nessun particolare vincolo. In pratica, lo smartphone principale non dovrà necessariamente essere connesso online per inviare i messaggi con quello secondario. Inoltre, utilizzando la funzione le chat verranno sincronizzate automaticamente su entrambi i dispositivi. Nessun messaggio verrà lasciato indietro.

A quanto pare, WhatsApp lavora alla funzione da diversi mesi. Considerando la comparsa di nuovi indizi nell’ultima beta per Android, potrebbe non mancare molto al debutto ufficiale della funzione. Come al solito, non ci sono conferme ufficiali in merito alla data di lancio. Ciò che è certo è che sarà disponibile sia per dispositivi Android che per iPhone. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: WhatsApp.com