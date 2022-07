Una brutta notizia dopo l’altra. Dopo aver parlato del cambio di strategia di Apple per i nuovi iPhone (solo i modelli Pro monteranno chip di ultima generazione), arriva un’altra batosta per i fan della mela. Secondo gli analisti, gli iPhone 14 avranno un prezzo maggiore rispetto ai modelli dello scorso anno. Scopriamo insieme quali sono le previsioni.

Apple lancerà 4 nuovi iPhone nel corso del mese di settembre. Differentemente dallo scorso anno, però, non ci sarà un iPhone mini, ma un iPhone (base) Max. Questo avrà un impatto significativo sul costo della gamma di iPhone di quest’anno. I prezzi per accaparrarsi il modello più economico saranno maggiorati di almeno 100 euro.

iPhone 14: la previsione dei costi dei nuovi modelli

Ebbene sì, gli analisti parlano di un incremento di 100 euro circa sul prezzo dell’entry-level di iPhone 14. Il motivo? La rimozione del modello mini. iPhone 14 partirà con lo stesso listino dello scorso anno, ma non sarà presente la versione “economica” a 100 euro in meno. Per farvi capire meglio, di seguito andiamo ad elencare i prezzi dei modelli base di iPhone 13 e i prezzi previsti per iPhone 14:

iPhone 13

iPhone 13 mini – 839,00 euro

iPhone 13 – 939,00 euro

iPhone 13 Pro – 1189,00 euro

iPhone 13 Pro Max – 1289,00 euro

iPhone 14

iPhone 14: 939,00 euro

iPhone 14 Max: 1039,00 euro

iPhone 14 Pro: 1189,00 euro

iPhone 14 Pro Max: 1289,00 euro

In pratica, per acquistare un modello di iPhone quest’anno, bisognerà sborsare almeno 939,00 euro e, se le parole di Kuo verranno confermate, i modelli base non avranno neanche un chip di ultima generazione! Cara Apple, non stai azzardando un po’ troppo?

ph. credit: Ian Zelbo via Twitter