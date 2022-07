L’avvento delle nuove tecnologie informatiche ha avuto conseguenze anche sul gioco d’azzardo, in particolare sulle slot machine nei casinò online. Se un tempo, in Italia, le macchinette mangia soldi erano confinate nei bar, ora a prevalere largamente sono i software proposti dai migliori provider.

The Book of Ra, Starbust, Bonanza Megaways e gli altri classici spopolano letteralmente online, proposti da tutti i migliori siti di gaming in attività nel nostro Paese, anche per giocare con app mobile. Oppure nelle versioni gratis, ovvero i free spin proposti dai siti espressamente dedicati agli appassionati. Anche per chi gioca alle slot machine gratuite, infatti, la lista è sempre più folta.

Dalle slot machine fisiche alle virtuali

Le slot machine nei casinò online, coi jackpot e bonus da vincere sono al top della popolarità, in Italia. Se, però, un tempo era facile vedere persone che cercavano di vincere soldi veri con giochi fisici, ora la situazione è radicalmente cambiata.

Basta infatti guardare le statistiche per notare come il gioco d’azzardo si stia sempre più spostando sui top casinò online. Un saldo positivo per tutte le slot machine tradizionali già in atto prima della comparsa del Covid, ma rafforzato dalla pandemia.

Gli allarmi sul denaro fisico e la necessità di evitare pericolosi contatti spingono molti giocatori a passare al gioco virtuale in un casinò online. Trovando una controparte in grado di proporre generosi bonus gratis di benvenuto dopo il deposito, servizi di qualità ed elevati livelli di sicurezza durante il gioco.

Ma, soprattutto, una proposta di giochi e slot machine nei casinò online straordinaria. Basta infatti fare un giro su un sito di gaming per trovare tutti i titoli più famosi: The Book of Ra, The Walking Dead, Book of Dead, The Greatest Train Robbery sono soltanto alcuni dei titoli disponibili in una proposta larghissima di slot machine, con cui la visita per giocare acquista maggior valore.

Slot Online: la tecnologia continua ad evolversi

Anche le slot online dei casinò usufruiscono della rivoluzione tecnologica in atto. La prima slot machine, creata a New York, prevedeva vedeva cinque tamburi collocati all’interno della macchina, permettendo di giocare una mano di poker casuale.

A partire dagli anni ’60 del secolo passato, però, è subentrato il design elettromeccanico, mentre nel decennio successivo sono arrivate le videoslot, con display analogico a colori integrati. Ulteriore passo evolutivo è poi stato l’avvento di Internet e dei casinò online.

Tutte le slot machine sono infatti basate su tecnologia HTML5 e hosting cloud, regalando esperienze interattive estremamente intriganti. Sui giochi digitali sono presenti rulli simboli, bonus gratis e jackpot, prospettando un godimento ancora maggiore, con un benvenuto in premi di denaro clamorosi e RTP (payout) elevatissimi. Non stupisce, quindi, che le slot online stiano rimpiazzando tutte le slot fisiche.

Il gioco virtuale si avvia a monopolizzare la scena, anche grazie alle app per il mobile e ai free spin proposti da tutti i siti top. Con un semplice pagamento, la visita al casinò e la vincita di bonus gratis con rulli e simboli sono alla portata in qualsiasi momento.

Slot online: il prossimo passo potrebbe essere la blockchain

A spingere a giocare con le slot gratis sui siti top di gaming, magari con app mobile, è poi la capacità di tutte le software house top di aggiornarsi tecnologicamente. I provider, infatti, sfruttano al meglio i continui aggiornamenti conferendo livelli elevatissimi alla grafica e naturalezza dei movimenti di gioco alle loro slot machine.

Proprio la capacità di tenere dietro all’evoluzione tecnologica non rende assurdo pensare in futuro all’introduzione della realtà virtuale nel settore dei giochi. Tutti i migliori casinò sul web hanno inoltre iniziato a proporre la blockchain e le criptovalute nei sistemi di pagamento. Se c’è un settore in cui la tecnologia promette di valorizzare ogni visita al casino è proprio quello delle slot sul web. Le informazioni al proposito sono abbastanza eloquenti.

Gli altri fattori che favoriscono le slot online

Abbiamo già visto come le slot nei casinò online, a partire da Book of Ra, Book of Dead e le Megaways, stiano prevalendo su tutte quelle fisiche grazie ai timori suscitati dal Covid. Ci sono però altri termini e condizioni che stanno favorendo i siti. Tra di esse ricordiamo:

L’RTP (Return To Play, ovvero il payout) più alti rispetto ai payout delle slot machine tradizionali. Questi RTP aumentano le possibilità di vincita durante i giri da giocare;

(Return To Play, ovvero il payout) più alti rispetto ai payout delle slot machine tradizionali. Questi RTP aumentano le possibilità di vincita durante i giri da giocare; L’opportunità di vincere Jackpot allettanti;

allettanti; La possibilità di giocare a veri casinò online in ogni momento, dopo il pagamento. I bar chiudono, i computer o gli smartphone possono essere utilizzati sempre per fare giri e vincere sulle macchinette, dopo il deposito.

Far girare i rulli sulle slot machine online appaga maggiormente dal punto di vista visivo chi gioca. Questi termini e condizioni hanno spinto con grande forza il gioco sul web, favoriti anche da altri vantaggi. Andiamo a vedere quali.

I vantaggi del gioco online

Per chi ama giocare d’azzardo soldi veri, le slot su internet e i jackpot sono una attrazione irresistibile. Aprire un conto su un sito di gioco virtuale assicura i seguenti vantaggi:

Un numero incredibile di giochi da tavolo o slot machine;

La possibilità di avere a disposizione molti metodi di pagamento e prelievo per il denaro della eventuale vincita;

Il godimento di bonus gratis di benvenuto sotto forma di free spin sui giochi, e bonus gratis con o senza deposito;

Servizi ad alto valore aggiunto, a partire dalla app per il gioco live o mobile;

Condizioni di sicurezza per chi gioca molto elevate, per soldi e dati sensibili.

Questi fattori, insieme a payout più appetibili, tali da aumentare la probabilità di vincita, danno adeguate informazioni sul perché molti preferiscano utilizzare soldi coi giri sui siti con le migliori slot online, piuttosto che con quelle fisiche.

Slot online: la sicurezza prima di tutto

Per giocare con le slot sul web e fare giri coi rulli alla ricerca dei simboli per vincere soldi veri o il jackpot, ad esempio su Book of Ra o titoli Megaways, occorre un sito sicuro per il deposito. Come quelli che vantano una licenza ADM. Il sito in questione, infatti, garantisce a chi gioca un ambiente al riparo da ogni rischio. Tutti i migliori casinò presenti in Italia rientrano in questa categoria.

Prima di pensare al deposito, ai bonus di benvenuto o ai giochi, ai rulli o ai simboli delle slot online, proprio la sicurezza del sito deve essere tra i primi termini da conseguire, per evitare i pericoli del gioco compulsivo (ludopatia). I top casino ADM, infatti, sono obbligati a rispettare le norme del Gioco Responsabile e assicurare RTP elevati ai clienti. Per farlo offrono:

La possibilità di indicare il massimo del saldo negativo sul conto in un determinato periodo;

Quella di autoescludersi dall’attività, temporaneamente o definitivamente.

Basta in effetti leggere questo articolo per avere informazioni sui rischi che corre in termini di denaro il giocatore non equilibrato in ogni visita al casinò. Rischi veri e da evitare assolutamente, bonus o non bonus, RTP alto o basso.

Conclusioni

I casinò digitali sono una realtà molto diffusa. Se le slot gratis possono essere divertenti per chi ama giri free con rulli e simboli, l’impiego di soldi veri insaporisce la sfida per chi gioca online al casinò. La vincita di jackpot o bonus è un premio sempre più ambito, tale da spingere a sottoporsi a condizioni di gioco largamente sfavorevoli. Le slot machine prosperano su questo dato.

I giochi proposti in gran numero sui migliori siti si aggiungono a vantaggi notevoli: bonus di benvenuto gratis sotto forma di free spin, pagamento con svariati metodi, app per giocare mobile o live, payout (RTP) interessanti.

Il gaming virtuale su ogni sito in rete calamita fette sempre più ampie di appassionati, spingendoli a fare visita al sito in ogni momento, grazie a livelli tecnologici strabilianti, offrendo esperienze di gioco coinvolgenti al massimo.