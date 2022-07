Lo scorso giugno, durante il WWDC 2022, Apple ha svelato i suoi nuovi software. Tra tutti, anche il tanto atteso watchOS 9. Quest’ultimo, porta l’orologio Apple su un altro livello. Dall’allenamento alla salute, Apple Watch diventa più smart che mai. Sarà possibile scaricarlo, nella sua versione definitiva, a partire da questo autunno. Tuttavia, che si può fare se non si vuole aspettare? Una soluzione c’è!

Ebbene sì, non è necessario aspettare per provare watchOS 9 sul tuo Apple Watch! Tutto ciò che devi fare è scaricare la beta pubblica del software ed il gioco è fatto! Ti sembra una cosa difficile? Nessun problema, in questo articolo andiamo a spiegarti tutti i passaggi per fare tutto senza incorrere in nessun intoppo.

Apple Watch: come scaricare la beta pubblica di watchOS 9

Prima di procedere con la spiegazione della procedura che ti porterà ad avere il nuovo watchOS 9 sul tuo Apple Watch è doveroso che ti ricordiamo alcune cose. Innanzitutto, che stai per scaricare una versione beta del software. Questo significa che non tutte le funzioni annunciate da Apple potrebbero essere già presenti. Inoltre, trattandosi appunto di una beta, potrebbero verificarsi bug durante l’utilizzo di alcune funzioni.

Per poter scaricare la beta di watchOS 9, bisogna necessariamente aver installato anche la beta di iOS 16 sull’iPhone collegato all’Apple Watch. Di conseguenza, bisogna tener conto del fatto che devi istallare una beta non solo sullo smartwatch, ma anche su iPhone. Se tenuto conto di questo, vuoi comunque provare i nuovi software in anteprima, bene! Ecco cosa devi fare:

Controllare la compatibilità del tuo Apple Watch con il nuovo software (watchOS 9 è compatibile con Series 4 e successivi); Dall’iPhone collegato ad Apple Watch, accedi alla pagina beta.apple.com da Safari; Fare tap su “Sign in” e accedere utilizzando le credenziali del proprio Apple ID; Se non è stato già fatto, nella sezione “Enroll your device”, seguire la procedura per installare iOS 16 su iPhone; Dopo aver installato iOS 16 su iPhone, tornare nella sezione “Enroll your device” e selezionare Apple Watch. Fare tap su “Download profile” e, successivamente, su “Allow/Consenti”; Selezionare il profilo e procedere inserendo il codice di sicurezza di iPhone per avviare l’installazione di quest’ultimo su Apple Watch (il dispositivo si riavvierà); Aprire l’app Watch su iPhone ed entrare nella sezione “Aggiornamento software”; Selezionare la voce “installa” relativa al tab di watchOS 9.

A questo punto, basta attendere qualche minuto per il download ed il gioco è fatto, potete finalmente sbizzarrirvi e provare le fantastiche funzioni che watchOS 9 ha da offrire!

Ph. credit: Apple.com