Centralini? Segreterie? Vanno bene per chi ha una media azienda! Ma se volessi solamente rispondere in automatico con un Sms o un messaggio WhatsApp alle CHIAMATE PERSE, SE NON SONO RAGGIUNGIBILE o se occupato in altre conversazioni? Da pochi mesi puoi farlo attraverso la piattaforma Meplo. Ad oggi hanno aderito oltre 300 piccoli imprenditori. Troviamo tra i clienti idraulici, caldaisti, ristoratori, medici, veterinari, spazzacamini; il servizio è quindi utile a tutte quelle professioni dove rispondere subito, ha un valore aggiunto.

Ce lo spiega Giovanni, il titolare a cui è venuta in mente questa idea. “Come quasi tutte le innovazioni, esse nascono da un’esigenza“, dice Giovanni. “Un amico mio cercava una app che inviasse in automatico un messaggio su WhatsApp quando lui non poteva rispondere, cioè alle chiamate perse. Da questa esigenza“, continua_Giovanni, “è nata l’idea di costruire un servizio dedicato a questo scopo. In sostanza chi si abbona a Meplo.It avrà un numero fisso dedicato della propria provincia, che servirà da trasferimento per le chiamate quando non siamo raggiungibili o se siamo occupati. Oltre a questo saranno pre-configurate due app, sia su Android o Ios(iPhone), le quali serviranno per la gestione del servizio. Infine sul sito, per gli abbonati, qualsiasi piano scelto, troverete una guida per configurare in meno di 15 minuti il vostro cellulare. Chiaramente smartphone.”