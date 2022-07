Roidmi X20 Pro è una scopa elettrica senza fili tutto in uno, ovvero in grado di racchiudere all’interno dello stesso prodotto sia l’aspirazione che il lavaggio (grazie al Mop incluso in confezione), richiedendo in cambio un esborso economico non troppo elevato, sottostante ai 400 euro. Conosciamola da vicino con la nostra recensione completa.

Estetica e Design

Realizzata prevalentamente in plastica, la scopa presenta dimensioni adeguate alla tipologia del prodotto, raggiungendo 119,1 x 25,9 x 15,8 centimetri, con un peso corpo di soli 1,5 kg, a cui aggiungere la spazzola motorizzata, per un totale di 2,6 kg. L’impugnatura la rende molto maneggevole, in quanto permette di utilizzarla sia dall’altro che orizzontalmente, con un motore ben bilanciato, e posizionato perfettamente per la pulizia sotto i divani o i tavolini (non crea troppo spessore).

I materiali utilizzati appaiono sin da subito di buonissima qualità, sebbene si tratti a tutti gli effetti di un prodotto di fascia media, la finitura opaca permette di non sporcarla facilmente, né di trattenere troppo la polvere. Sulla superficie sono posizionati due pulsanti fisici, utili per l’accensione e la variazione della modalità di utilizzo. Poco sotto gli stessi trovano posto 4 led che indicano la carica della batteria, mentre posteriormente si trova l’unico connettore per il collegamento alla presa a muro.

Il sistema di blocco/sblocco degli accessori è ben congeniato, basta premere un pulsante ed il gioco è fatto, è forse leggermente più duro del previsto, o di quanto ci saremmo aspettati. In confezione troviamo una comoda base d’appoggio, estremamente minimale, che contrasta con le classiche soluzioni che troviamo altrove (come sull’Electrolux Ultimate 800). E’ semplicemente un disco di plastica da attaccare su superfici o pareti con il biadesivo, oppure da intassellare in un muro; il collegamento del prodotto è magnetico, il posizionamento può avvenire in vari modi, e dobbiamo ammettere essere molto comodo, poiché permette di accedervi rapidamente.

La spazzola principale è motorizzata, in quanto mossa da un motore indipendente (inserito all’interno), e realizzata con un morbido rullo in fibra idrofobica (quindi non si inzuppa di acqua se utilizzata con il mop), ideale per pulire ogni superficie, sia dura che morbida, rimuovendo alla perfezione polvere, peli, briciole e capelli. Ciò che a tutti gli effetti la rende ancora più speciale, è la presenza di una lunga fila di LED che illumina alla perfezione la scena, ma ancora meglio di un sensore di luminosità; avete capito bene, la spazzola riconosce ad esempio quando la utilizzate in un ambiente luminoso, non accendendo i LED, e viceversa.

Accessori, prestazioni e utilizzo

La dotazione iniziale di accessori è davvero ampissima, troviamo bocchette e spazzole per tutti i gusti (precisamente bocchetta piatta, tubo di prolunga flessibile, spazzola per polvere, per la pulizia dei filtri, prolunga in metallo e spazzola per materassi), con l’aggiunta proprio del Mop, ovvero il panno posteriore che permette di lavare ed aspirare contemporaneamente. Questi può essere fissato alla spazzola motorizzata (sfruttando l’aggancio magnetico), dopo aver sfruttato il serbatoio interno da 160ml, da riempire con l’acqua e/o una soluzione detergente, aggiungendo inoltre il panno in microfibra, che si inumidirà con la stessa (senza accumuli fastidiosi). Il sistema è ben studiato e congeniato, molto buono sopratutto l’aggancio magnetico, che permette di rimuoverlo con un semplice tocco, ad esempio nel momento in cui si vuole pulire un tappeto (la spazzola non si bagna).

Il motore digitale Engine-X stupisce per la sua silenziosità, grazie alla combinazione con il sistema Air-X ed il filtro posteriore, i rumori sono ridotti di moltissimo rispetto alle dirette concorrenti, mantenendo comunque una potenza molto elevata. Il prodotto raggiunge una velocità di rotazione di 120’000 giri al minuto, con potenza di 138 watt ed una depressione di 25’000 Pa, numeri elevatissimi che testimoniano l’incredibile resa della Roidmi X20 Pro. In aggiunta a tutto questo, l’azienda ha molto a cuore la salute degli utenti, ha infatti introdotto una doppia purificazione con filtro anteriore e posteriore, con quattro livelli intermedi di filtrazione, per un’aria più pulita, nonché perfettamente adatta ai soggetti allergici.

La batteria è al litio con sistema BMS-X, ovvero una gestione intelligente della carica, con un tempo massimo di funzionamento pari a 65 minuti, dipendentemente dalla modalità selezionata (eco, standard o turbo). Per proteggere il motore, ed evitare malfunzionamenti, nel caso in cui il filtro non fosse posizionato correttamente, il prodotto non si avvierà. La ricarica, infine, avviene poggiando la Roidmi X20 Pro alla sua base, sottolineando essere un supporto magnetico che offre la ricarica wireless, non sarà quindi necessario collegare fisicamente il cavo alla scopa (sebbene comunque abbia il connettore preposto a tale scopo).

Come se tutto questo non bastasse, è presente anche l’applicazione ufficiale mobile, utile per accedere ad alcuni dati (come potenza di aspirazione, capacità del contenitore della polvere o tempo di pulizia), ma anche quante calorie avete bruciato nel corso delle operazioni compiute, oppure la durata residua del filtro (stimata). Il collegamento tra smartphone e scopa avverrà tramite bluetooth.

Roidmi X20 Pro: conclusioni

In conclusione Roidmi X20 Pro è un’aspirapolvere senza filo davvero molto valida, sebbene sia già stato lanciato il nuovo modello, che permette di godere di ottime prestazioni ad un prezzo non troppo elevato. I suoi punti di forza sono un design ergonomico, la ricarica wireless, i tanti accessori inseriti in confezione, ma anche l’applicazione mobile, i LED per la visione “al buio” e la potenza/silenziosità.

Di aspetti negativi non ne abbiamo trovati, se non per quanto riguarda la base di ricarica. Il doverla intassellare al muro, o agganciare ad un mobile, può davvero limitare l’utente, sebbene l’ingombro sia davvero minimo.