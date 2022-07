Chiamata “The Glass” è un’architettura vivente cilindrica con gravità artificiale impostata per essere costruita nello spazio esterno per rendere possibile la vita su Marte e sulla Luna, sviluppata da un team dell’Università di Kyoto. Il team di architetti ha diffuso un video per spiegare il loro progetto, mostrando che il design cilindrico del viaggio spaziale è completo di trasporto pubblico, aree verdi, corpi idrici e un cielo aperto, rispecchiando lo stile di vita che si vive sulla Terra.

Inoltre hanno notato che l’umanità si sta gradualmente spostando dal pensare di rimanere nello spazio esterno al vivere sulla luna e su Marte. Si sono chiesti cosa e come avrebbero potuto fare per concretizzare questo progetto. Hanno concordato tre concetti su cui condurre una ricerca approfondita. In primo luogo, hanno riconosciuto l’imminente problema della bassa gravità sulla superficie lunare e che la gravità artificiale ha guadagnato terreno, specialmente nella comunità medica.

Una nuova architettura che permetterà la vita nello spazio

Si ritiene sempre di più che la vita sullo spazio sia qualcosa di imminente e la NASA considera la bassa gravità un problema importante per la vita degli esseri umani nello spazio. Tuttavia la ricerca sulla bassa gravità si limita al mantenimento del corpo e il suo impatto sulla nascita e sulla crescita dei bambini non è stato ancora studiato. I ricercatori notano che senza gravità, i mammiferi potrebbero non nascere con successo e, anche se possono nascere, non saranno in grado di aspettarsi una crescita normale in condizioni di bassa gravità. Pertanto, hanno considerato una struttura vivente a gravità artificiale in grado di generare una gravità equivalente all’ambiente globale utilizzando la forza centrifuga dovuta alla rotazione nello spazio, sulla superficie lunare e sulla superficie di Marte, diventando la tecnologia di base per consentire agli esseri umani di avanzare nello spazio.

Attraverso questa struttura vivente artificiale alimentata dalla gravità può permettere agli esseri umani di vivere e crescere i loro bambini e la possibilità di poter tornare sulla terra in qualsiasi momento. Il nuovo piano finora si è concentrato solo sulla garanzia di aria, acqua, cibo ed energia, che sono le basi per la sopravvivenza dell’uomo durante la migrazione, e la natura o un ambiente naturale, che è alla base di questi fattori di sopravvivenza sulla Terra. Quando pensano alla vita al di fuori della Terra, devono anche considerare un piano basato su come esistono i sistemi sociali nell’ambiente celeste, che consente l’abbigliamento, il cibo e l’alloggio, realizzando una società spaziale. Mirano anche a fornire un feedback sulla conservazione ambientale e sulla formazione della società umana per il progetto e uno dei loro obiettivi è stabilire un bioma mini-core nella struttura vivente a gravità artificiale.

Per quanto riguarda il sistema di trasporto pubblico, il team mirano a sviluppare il sistema Hexatrack, un sistema di trasporto interplanetario per Terra, Luna e Marte che mantiene 1G anche durante i viaggi a lunga distanza. Nella società spaziale futura in cui la vita sulla Luna e su Marte diventa realtà, le squadre vedono ogni colonia, o gruppo residenziale, svolgere attività economiche, e molte persone si spostano per affari e turismo. Costruiranno un sistema di trasporto a gravità artificiale mediante rotazione con il sistema ferroviario come modulo di base per ridurre al minimo gli effetti sulla salute della bassa gravità.

Immagine dell’Università di Kyoto via Mtech News