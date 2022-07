Aria di novità in casa WhatsApp. Ricordate la possibilità di reagire ai messaggi con ben 6 emoji differenti? Da oggi, questo limite non esiste più. Mark Zuckerberg ha annunciato che, da ora, è finalmente possibile reagire ai messaggi con qualsiasi emoji! Come si fa? Andiamo a scoprirlo insieme.

A quanto pare, la novità è stata lanciata per celebrare la giornata mondiale delle emoji che si terrà il 17 giugno. Lo scopo è quello di permettere agli utenti di esprimersi come meglio credono. Senza perderci in chiacchiere, andiamo a scoprire come fare.

WhatsApp: come reagire ai messaggi con qualsiasi emoji

Prima di procedere con la spiegazione della procedura per reagire i messaggi con qualsiasi emoji, vi consigliamo di assicurarvi di aver scaricato l’ultima versione di WhatsApp disponibile. Fatto ciò, andiamo a vedere come fare:

Aprire l’app WhatsApp sul proprio smartphone; Entrare nella sezione “Chat”; Individuare e selezionare la chat in cui è presente il messaggio a cui si vuole reagire; Cercare il messaggio a cui aggiungere la reazione; Fare un tap prolungato sul messaggio fino alla comparsa di una serie di opzioni; Tra le opzioni, cliccare su una delle emoji disponibili, o sceglierne una a proprio piacimento, per aggiungere la reazione al messaggio.

L’emoji scelta comparirà nella parte bassa del messaggio. É possibile rimuovere la reazione cliccando nuovamente su di essa e deselezionandola. Ricordiamo, infine, che la novità è in fase di roll-out. Se avete scaricato l’ultima versione di WhatsApp, ma non vi compare ancora la possibilità di reagire con tutte le emoji, non disperate, la novità comparirà automaticamente nel giro di qualche ora.