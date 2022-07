Qualche giorno fa, vi abbiamo spiegato come fare per scaricare il nuovo watchOS 9 in anteprima. Oggi, vogliamo parlarvi, invece, di come fare a scaricare iOS 16 sul vostro iPhone prima del suo lancio ufficiale. Anche qui, bisogna affidarsi al programma di beta testing pubblico di Apple.

Ebbene sì, è possibile provare iOS 16 prima che venga rilasciato ufficialmente da Apple. Tutto ciò che bisogna fare è iscriversi al programma di beta testing pubblico. Seguendo una serie di passaggi (spiegati di seguito), potrete provare tutte, o quasi, le novità che il nuovo update porta in campo. Pronti a sapere come fare? Andiamo a scoprirlo insieme.

iOS 16: come scaricare la beta pubblica su iPhone

Prima di leggere la procedura, assicuratevi di avere un iPhone compatibile con iOS 16 (iPhone 8 e successivi). Ricordiamo che si tratta pur sempre di una beta. Durante l’utilizzo quotidiano del dispositivo potrebbero verificarsi dei bug. Una volta scaricato l’aggiornamento non è possibile tornare indietro. Preso atto di ciò, andiamo a spiegare come fare per installare iOS 16 sul vostro iPhone:

Dall’iPhone che si vuole aggiornare, accedere al sito di beta testing pubblico di Apple utilizzando safari; Fare tap su “Sign in” nella parte alta della pagina; Accedere al profilo inserendo le credenziali del proprio Apple ID; Selezionare la dicitura “Enroll your Devices” nella parte alta della pagina; Cercare e selezionare la dicitura “Download profile”; Confermare il download e attendere il completamento; Aprire le impostazioni di iPhone; Fare tap sulla dicitura “Profilo scaricato” comparsa sotto il pulsante del proprio Apple ID; Selezionare la dicitura “Installa”; Confermare la scelta inserendo le credenziali del proprio Apple ID e attendere il riavvio del dispositivo.

Dopo il riavvio automatico del dispositivo:

Accedere nuovamente alle impostazioni di iPhone; Fare tap sulla voce “Generali”; Selezionare “Aggiornamento software”; Fare tap su “Installa” nel tab relativo ad iOS 16.

Non vi resta che attendere il completamento del download e il riavvio del dispositivo ed il gioco è fatto. Potete finalmente provare in anteprima tutte le novità del nuovo sistema operativo!

Ph. credit: Apple.com