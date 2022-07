Per la sicurezza della propria casa e famiglia, l’installazione di un impianto di videosorveglianza è sicuramente la migliore soluzione.

Ma non tutti i sistemi di sorveglianza sono uguali. Verisure è l’azienda leader di mercato in Europa e Italia nel settore dei sistemi di antifurto e sorveglianza domestici. Innovazione, alta tecnologia e intervento umano professionale sono gli ingredienti del successo del sistema Verisure. Con tecnologie 100% wireless e videosorveglianza full HD Eletta Prodotto dell’Anno 2022*, il sistema di sicurezza è monitorato h24 dalla Centrale Operativa Verisure.

Vediamo come funziona il sistema di videosorveglianza e perché è la migliore opzione per la protezione della casa.

Impianto videosorveglianza: le telecamere full HD con AI di Verisure

Verisure offre telecamere di videosorveglianza innovative e altamente tecnologiche.

Le telecamere Verisure registrano video in full HD da 1080px con un ampio angolo di inquadratura di 130° e zoom digitale 12x. Sono dotate di microfono e altoparlante ad alta definizione per comunicare con chi è dall’altra parte tramite l’app. Ad esempio, quando arriva un fattorino o in presenza di anziani o bambini soli in casa.

In caso di movimenti sospetti, le telecamere attivano la sirena dissuasiva e inviano una notifica all’App del proprietario.

La videosorveglianza Verisure è dotata di Intelligenza Artificiale e motion detection. Grazie ad essi, è possibile scegliere quali zone dell’inquadratura allarmare e, in caso di movimenti sospetti, la telecamera riconosce se si tratta di una persona, animale, veicolo o pacco. In questo modo, invia notifiche smart sull’App videosorveglianza solo per gli eventi che davvero ci interessano, evitando inutili falsi allarmi. Questo le rende versatili anche se in casa vivono animali domestici.

Videosorveglianza per esterni e interni

Il sistema di videosorveglianza Verisure protegge esterni e interni della tua casa.

Le Telecamere da esterno sono 100% wireless con design resistente agli agenti atmosferici. Sono dotate di riflettore o faretto per la visione notturna a colori e spaventare l’intruso. Possono essere integrate con un piccolo Pannello Solare per una ricarica continua e green.

Le Telecamere da interno sono dotate di otturatore di obiettivo automatico e controllabile dall’App per un ulteriore livello di protezione della privacy.

App e archiviazione dell’impianto di videosorveglianza

Con l’installazione delle telecamere, Verisure offre senza costi extra l’App e l’archiviazione in Cloud. Il Cloud Verisure è privato e illimitato per conservare le riprese video fino a 30 giorni.

Dall’App videosorveglianza, è possibile monitorare la situazione in tempo reale, vedere i video dei giorni precedenti e personalizzare le registrazioni per fasce orarie o in base a movimenti sospetti.

Servizi di Videosorveglianza

Insieme al proprio impianto di videosorveglianza, Verisure offre una serie di servizi di Alta Sicurezza.

Collegamento della videosorveglianza alla Centrale Operativa Verisure Italia attiva H24/365 per l’intervento immediato in ogni caso d’emergenza;

Italia attiva H24/365 per l’intervento immediato in ogni caso d’emergenza; Progettazione su misura dell’impianto di videosorveglianza;

di videosorveglianza; Installazione professionale a norma del sistema di sorveglianza;

a norma del sistema di sorveglianza; Manutenzione e garanzia a vita delle telecamere;

e garanzia a vita delle telecamere; Servizio Clienti.

Sicurezza completa con l’Antifurto che crea tre livelli di protezione a prova di intruso

La videosorveglianza Verisure è integrata al sistema antifurto. Dotato di dispositivi altamente tecnologici, l’antifurto Verisure crea 3 barriere di protezione della casa ed è collegato alla Centrale Operativa H24.

La prima barriera è creata dai sensori collocati su porte e finestre (Shock Sensor) che rilevano l’intruso ancor prima che entri e allertano la Centrale Operativa;

(Shock Sensor) che rilevano l’intruso ancor prima che entri e allertano la Centrale Operativa; Viene quindi immediatamente attivato il secondo livello di protezione, ovvero l’identificazione dell’intruso con foto, audio e video da parte della Centrale Operativa . Grazie a sensori di movimento con fotocamera, il microfono e la videosorveglianza, la Centrale Operativa scarta fino al 99,8% dei falsi allarmi e valuta il pericolo.

. Grazie a sensori di movimento con fotocamera, il microfono e la videosorveglianza, la Centrale Operativa scarta fino al 99,8% dei falsi allarmi e valuta il pericolo. Confermata l’effettiva intrusione, parte il terzo livello d’allarme: la Centrale Operativa attiva il fumogeno ZeroVision, Eletto Prodotto dell’Anno 2021. L’ambiente si riempie in pochi secondi di fumo (ovviamente sicuro per persone e animali) che costringe il malintenzionato a tentare immediatamente la fuga. Contemporaneamente la Centrale Operativa invia Guardie Giurate a presidiare l’immobile e allerta le Forze dell’Ordine per un rapidissimo intervento.

I prodotti Verisure per la sicurezza della casa

Il kit Verisure comprende una serie di dispositivi e sensori per monitorare l’eventuale intrusione di persone estranee e chiedere aiuto in caso di pericolo. Ogni device si integra perfettamente con la struttura della casa ed è facile da utilizzare.

Il Pannello di Controllo è dotato di tecnologia anti-inibizione del segnale ed è completo di pulsante SOS e interfono per chiedere aiuto alla Centrale Operativa. All’ingresso, c’è il Lettore di Chiavi Magnetiche: permette l’accesso in casa senza complicati codici ed è dotato di pulsante antisequestro, per l’invio immediato di alert silenzioso. I sensori perimetrali rafforzano la prima barriera di protezione in giardini e terrazzi contro l’ingresso di estranei. Il Telecomando Salvavita è ideale per proteggere persone fragili sole in casa.

Naturalmente i dispositivi di sicurezza possono essere controllati anche a distanza. Come, ad esempio, quando si è fuori casa per lavoro o per vacanza. L’app My Verisure permette di gestire al 100% l’impianto, visionare le immagini e chiedere aiuto alla Centrale Operativa in caso di pericolo.