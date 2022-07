La data di lancio di iPhone 14 si avvicina sempre di più e, ovviamente, online sono in aumento le notizie riguardanti il suo conto. Stando ad una serie di documenti trapelati nelle scorse ore, le dimensioni dei nuovi melafonini, in particolare dei modelli Pro Max, saranno esagerate. Il modulo fotografico, ma anche il corpo stesso dello smartphone, subiranno un netto aumento in termini di spessore rispetto al modello precedente. Andiamo a scoprire tutto nel dettaglio.

Una delle caratteristiche che da sempre differenzia i modelli Pro da quelli standard è la fotocamera. Quest’anno Apple, con gli iPhone 14, vuole segnare una distanza ancora più netta. Perché? Gli iPhone Pro di quest’anno saranno i primi a montare un sensore da ben 48 Megapixel (quelli usciti fino ad ora si fermano a 12 Megapixel). Questo, comporterà un notevole aumento di dimensioni del bump della fotocamera posteriore!

iPhone 14 Pro Max avrà delle dimensioni davvero importanti

Nei documenti trapelati nelle scorse ore online si leggono chiaramente quelle che dovrebbero essere le dimensioni degli iPhone 14 Pro Max. In particolare, si parla di uno spessore per il sensore fotografico di 4,17 mm, il 16% in più rispetto a quello di iPhone 13 Pro Max che si ferma “solo” a 3,6 mm. Ma non finisce qui, anche lo spessore dello smartphone stesso aumenterà, 7,85 mm contro i 7,65 mm di iPhone 13 Pro Max. Dimensioni molto importanti, in pratica, che alcuni potrebbero non digerire facilmente.

Per fare un paragone ancora più chiaro, a livello del sensore fotografico, iPhone 14 Pro Max raggiungerà uno spessore di ben 12,02 mm, praticamente lo stesso spessore di iPhone 3GS (uscito nel 2009!) che, ricordiamolo, era un vero e proprio mattone. Considerando che il nuovo 14 Pro Max sarà molto più grande e pesante, come se la caverà durante l’utilizzo quotidiano. Non vediamo l’ora che Apple ci illumini a riguardo. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: zelbo.nyc