Giocare con slot machine ed altri giochi d’azzardo senza mettere a rischio la sicurezza è più che possibile: sono tantissimi i siti di gaming capaci di offrire tutte le tutele ed in loro aiuto naturalmente c’è sempre la tecnologia, una delle migliori risorse per garantire il massimo della serietà dei giochi e dei portali che li offrono.

Un ruolo sempre importante ce l’ha anche il lavoro di recensione fatto per dare tutte le informazioni sui casino online, alle quali è sempre consigliabile fare visita, tanto più nel caso delle guide alla scoperta di tutti i casino online sicuri.

La tecnologia al servizio dei casino online sicuri

Che i casino online siano già di per sé una forma di tecnologia estremamente avanzata non è davvero un mistero: non si tratta solo di portali di gaming che hanno saputo utilizzare il web per “trasformare” tutti i più famosi giochi in software raggiungibili in qualsiasi momento anche da mobile, ma di veri e propri capolavori tech che hanno avuto la capacità di imporre un nuovo standard nel mondo del gioco d’azzardo.

La tecnologia che riguarda i casino online è però molteplice, ci sono infatti tantissime feature che sono state adattate o sviluppate ad hoc con lo specifico obbiettivo di continuare ad aumentare sempre di più il livello di sicurezza dei giocatori attivi su tutti i migliori siti di gaming: differenti declinazioni che, una volta messe insieme al servizio dei casino online, diventano l’alleato ideale per rendere il gioco d’azzardo online un’attività da godere in tutta serenità.

Quali sono le più importanti tecnologie messe al servizio della sicurezza dei casino online?

Crittografia – tutti i migliori casino online sicuri sfruttano un sistema di crittografia a 128 bit capace di rendere impossibile qualsiasi incursione interna al sito, una forma di tutela che permette di proteggere tutte le attività svolte così come tutti i dati dei giocatori che hanno aperto un conto sul portale;

– tutti i migliori casino online sicuri sfruttano un sistema di crittografia a 128 bit capace di rendere impossibile qualsiasi incursione interna al sito, una forma di tutela che permette di proteggere tutte le attività svolte così come tutti i dati dei giocatori che hanno aperto un conto sul portale; Autenticazione a due fattori – per effettuare login nei migliori casino online al fine di accedere al proprio conto di gioco, i giocatori devono utilizzare un sistema di autenticazione a due fattori che aggiunge un livello di sicurezza particolarmente efficiente che rende tecnicamente impossibile a qualcun altro un accesso non autorizzato, questo anche quando in possesso delle credenziali d’accesso al conto;

– per effettuare login nei migliori casino online al fine di accedere al proprio conto di gioco, i giocatori devono utilizzare un sistema di autenticazione a due fattori che aggiunge un livello di sicurezza particolarmente efficiente che rende tecnicamente impossibile a qualcun altro un accesso non autorizzato, questo anche quando in possesso delle credenziali d’accesso al conto; TLS – grazie a questo protocollo, il cui nome sta per Transport Layer Security, i migliori casino online permettono di stabilire una comunicazione sicura e diretta tra i giocatori ed i loro siti di riferimento, un’evoluzione tecnologica che ha superato per sicurezza anche il precedente protocollo chiamato SSL (Secure Socket Layer);

– grazie a questo protocollo, il cui nome sta per Transport Layer Security, i migliori casino online permettono di stabilire una comunicazione sicura e diretta tra i giocatori ed i loro siti di riferimento, un’evoluzione tecnologica che ha superato per sicurezza anche il precedente protocollo chiamato SSL (Secure Socket Layer); Metodi di pagamento – nei migliori casino online sicuri i giocatori hanno a disposizione tutti i più conosciuti e tecnologicamente evoluti metodi di pagamento disponibili su web ai giorni nostri, una forma di tutela naturalmente fondamentale che aggiunge un ulteriore livello di protezione in una delle dinamiche più delicate.

Come scegliere solo i casino online sicuri

Voler giocare sui casino online sicuri non significa però scegliere solamente quelli tecnologicamente più evoluti, ci sono infatti alcuni altri aspetti altrettanto importanti da tenere in considerazione per eleggere il proprio sito di gaming di fiducia.

Senza dubbio il primo di questi elementi è la licenza internazionale attraverso la quale il casino online opera, ovvero la sua rispondenza agli standard imposti da una o l’altra tra le più importanti authority mondiali in fatto di gaming online: nel mercato internazionale c’è più di una licenza ad essere valida, ma per i giocatori italiani quella da considerare come punto di riferimento assoluto è la licenza ADM / AAMS.

La licenza ADM / AAMS è quella rilasciata direttamente dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, ovvero la massima autorità in fatto di gioco d’azzardo legale (sia via web che in generale) che esista in Italia: questa licenza viene corrisposta esclusivamente ai casino online che rispettano tutte le stringenti regole stabilite dal Governo Italiano in fatto di gaming, che l’ADM è chiamata a far rispettare attraverso un’attività di controllo continuo e costante.

Scegliere un casino online ADM significa aprire un conto di gioco su un sito che offre i massimi standard di sicurezza in Italia ed è anche l’unico modo che un giocatore ha per venire messo in condizione di godere di tutte le tutele legali in caso di contenzioso verso il sito stesso.

Un altro aspetto importantissimo dei casino online ADM / AAMS è poi quello relativo all’adesione alla campagna “Gioca Sicuro”: un programma votato a dare tutte le informazioni relative ai rischi di ludopatia, ovvero la dipendenza da gioco d’azzardo, che è poi la minaccia in assoluto più insidiosa per la sicurezza dei giocatori.

Ai giorni nostri la dipendenza da gioco d’azzardo è diventata una vera e propria patologia da evitare nel modo più assoluto, una forma di schiavitù che, come dimostrato da questo articolo, sta portando anche a provvedimenti molto forti da parte delle istituzioni: viene quindi da sé che fare riferimento ad un sito ADM / AAMS può fare la differenza anche da questo punto di vista.

La licenza ADM / AAMS non è però tutto, un aspetto fondamentale è infatti rappresentato anche dai provider di giochi che forniscono i software ai casino online stessi: al mondo esistono centinaia e centinaia di software house, ma non sono tutte ugualmente valide, vale quindi la pena sincerarsi sempre di utilizzare i siti di gaming che coinvolgono nella propria offerta solo i provider più seri ed importanti.

Da questa cura non dipende tanto la qualità dei giochi in termini di sviluppo software e divertimento, ma anche e soprattutto la loro qualità in termini di possibilità di vincita che un giocatore si ritrova tra le mani: utilizzare i giochi (magari le amate slot machine o tutte le più diffuse roulette) delle migliori e più serie software house significa giocare utilizzando algoritmi capaci di offrire possibilità eque, in mancanza delle quali si va invece di fatto incontro ad una forma di truffa toglie al gioco d’azzardo il suo stesso senso di esistere.

Allo stesso modo vale per la qualità dei bonus e di tutti i servizi accessori che un casino online propone: sceglierne uno con un numero di metodi di pagamento limitato, con un servizio d’assistenza vago, con un deposito minimo troppo alto o appunto con bonus (siano essi di benvenuto, di gioco, su un deposito fatto o giri gratuiti) poco convenienti, è già di per sé indizio di scarsa serietà e va quindi evitato a priori.

L’importanza delle recensioni per trovare i casino online sicuri

Applicare tutte le linee guida appena presentate è oggettivamente piuttosto semplice e nella maggior parte dei casi, almeno in Italia, è una tipologia di cura che può venire “data per acquisita” quando si fa riferimento solo ai migliori casino online ADM / AAMS, ma i giocatori più “pigri” hanno anche una risorsa in più per scegliere solo i migliori siti di gioco in termini di sicurezza: le recensioni.

Data la popolarità del gaming online, sul web è ormai semplicissimo trovare ogni tipologia di recensione a tutti i migliori casino online: un’immensa quantità di informazioni (tutte per altro gratis) che spiegano tutti i dettagli sia delle tutele date da ciascun sito di gaming che della qualità dei giochi che include nel proprio catalogo, questo offrendo anche un’ampia panoramica di informazioni riguardo alla possibilità d’accesso al gioco live, a quello da mobile e, soprattutto, alla qualità dei bonus (free spin compresi) che il sito propone.

Comunque la si giri, avere il polso della situazione sulla sicurezza di un casino online è di per sé semplice, tutto sta nel prestare sempre attenzione e nell’approfondire la bontà di un casino online prima di decidere di aprirci un conto di gioco.