WhatsApp ha deciso di apportare cambiamenti sostanziali alla funzione che permette di eliminare per tutti i messaggi inviati per errore. Come ben sapete, fino ad ora è possibile eliminare “per tutti” i messaggi inviati per sbaglio fino a circa 1 ora dopo l’invio. Molto presto, WhatsApp darà molto più tempo a disposizione. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

La novità è stata scovata, come al solito, dal noto WABetaInfo. A quanto pare, questa sembra essere in fase di roll-out per i beta tester sia della versione Android che iOS. Quando verrà rilasciata al pubblico?

WhatsApp: cancellare i messaggi inviati per sbaglio fino a due giorni dopo l’invio sarà presto possibile

Ebbene sì, dai riduttivi 60 minuti circa di margine per eliminare i messaggi “per tutti” dopo l’invio, WhatsApp sembra aver intenzione di portare il limite di tempo a ben 2 giorni e 12 ore! Un quantitativo di tempo decisamente superiore a quello concesso fino ad adesso. Evidentemente, l’azienda si è resa conto che a molti utenti non sempre bastano 60 minuti per rimediare ad un messaggio inviato per sbaglio. Capita spesso, infatti, di inviare un messaggio in una chat sbagliata e rendersi conto, solo dopo alcune ore, di non aver selezionato il destinatario giusto. Molto presto, anche in questi casi, si potrà finalmente rimediare.

Come già detto, al momento la funzione risulta essere un’esclusiva riservata solo ad alcuni beta tester. Se non si verificheranno intoppi, potrebbe arrivare nelle versioni pubbliche già a partire dalle prossime settimane. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.