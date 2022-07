Le lobby dal vivo attirano sempre più giocatori ogni mese. A differenza della maggior parte degli altri giochi di casinò online, non potrai provarli gratuitamente: non esistono versioni demo. Pertanto, dovrai effettuare un deposito prima di poter partecipare all’esperienza dei giochi dei casino live. Oggi parleremo di tutte le opzioni più diffuse per incrementare il tuo saldo su siti come https://wazamba.com/it/.

Visa e MasterCard

Le carte di credito e di debito sono le forme di pagamento online più diffuse nei casinò. Sono accettate dai siti di gioco d’azzardo a livello internazionale e ti permettono di iscriverti facilmente ai casinò offshore che le accettano. Non ci sono molti svantaggi nell’usare la tua Visa o MasterCard in un casinò online. Le condizioni per le transazioni sono abbastanza medie: i depositi partono solitamente da 10 euro e il prelievo minimo si aggira intorno ai 20 euro.

L’unico inconveniente che alcuni giocatori possono riscontrare nell’utilizzo della carta di credito riguarda le informazioni finanziarie che condividi con il casinò durante il pagamento. Alcuni metodi di deposito dei casino live sono più sicuri in questo senso. Tuttavia, dovrai fornire al casinò le tue informazioni personali durante la verifica KYC, quindi se non ti fidi del sito, non dovresti iscriverti affatto.

Portafogli elettronici

Ci sono decine di portafogli elettronici disponibili in tutto il mondo. Di solito i casinò accettano solo i portafogli elettronici più diffusi a livello locale, ma ci sono alcune piattaforme di pagamento di questo tipo che sono popolari a livello internazionale. Le condizioni per le transazioni con i portafogli elettronici sono piuttosto simili a quelle delle carte di credito e di debito, anche se di solito ci sono delle commissioni per le transazioni effettuate dal lato dei portafogli elettronici.

I giocatori d’azzardo che cercano il massimo della sicurezza a volte preferiscono questa opzione, in quanto aggiunge un ulteriore livello alle tue transazioni. Invece di condividere i tuoi dati finanziari con il casinò, li invierai ai portafogli elettronici, che sono sempre considerati più sicuri.

Criptovalute

Anche le criptovalute sono accettate da molti siti di gioco d’azzardo, ma il numero di casinò di questo tipo è ancora inferiore rispetto ai metodi di pagamento precedenti. I casinò che sono crypto-friendly accettano solitamente Bitcoin, Litecoin, Ethereum e altre criptovalute. Come per i portafogli elettronici, i sistemi di pagamento dei casino live non prevedono commissioni, ma ci sono le cosiddette “commissioni di gas” associate a ogni transazione.

Le condizioni bancarie per i pagamenti in criptovalute sono solitamente migliori rispetto alla maggior parte degli altri metodi. Questo riguarda in particolare i limiti massimi di prelievo, che di solito sono molto più alti rispetto alla maggior parte delle altre opzioni.

Buoni

Le carte prepagate e i voucher sono un’opzione di pagamento esclusiva dei casino live con deposito. Non potrai prelevare con questo metodo, ma è un’ottima opzione per depositare, se cerchi la massima sicurezza. Per effettuare un deposito di questo tipo, dovrai visitare un negozio nella tua zona che vende questi buoni e acquistare una carta di un valore specifico. Poi, dovrai grattare la carta per trovare il codice e inserirlo nella cassa del casinò.

I termini di deposito sono di solito adattati a ciascun voucher specifico, in modo da garantirti pagamenti agevoli e confortevoli. Nella maggior parte dei casi, le somme minime di deposito sono più basse rispetto ad altri metodi.

Processori di pagamento

L’ultima opzione di pagamento che esamineremo è molto simile ai portafogli elettronici. Tuttavia, invece di creare un conto e trasferirvi manualmente i tuoi fondi prima di poter depositare al casinò, la tua transazione verrà elaborata immediatamente. Tutto quello che devi fare è selezionare questo processore come metodo di pagamento al casinò e scegliere un’opzione bancaria favorevole. L’unico aspetto negativo di questa opzione di pagamento riguarda le commissioni associate a ogni transazione.