La funzione per trasferire i dati WhatsApp da uno smartphone Android ad un iPhone è finalmente stata annunciata da Zuckerberg. Ebbene sì, dopo mesi in cui l’azienda ha lavorato per portare in campo qualcosa che permettesse il trasferimento veloce dei dati tra le due differenti tipologie di smartphone, finalmente, la svolta è arrivata. Scopriamo insieme come funziona il tutto.

La novità è presente nell’ultima versione di WhatsApp per dispositivi Android, la 2.22.7.74. Per utilizzarla, è necessario aver installato sul dispositivo anche un’altra app, “Passa a iOS“. Parliamo dell’app ufficiale di Apple progettata per i dispositivi Android al fine di facilitare il trasferimento dei contenuti tra i due smartphone. La procedura per effettuare il passaggio delle chat è estremamente semplice. Qui di seguito andiamo a riportarla nel dettaglio.

WhatsApp: come trasferire le chat da Android ad iPhone

L’iPhone nel quale si vogliono trasferire le chat da Android deve essere alle condizioni di fabbrica. Se non è così, bisogna inizializzarlo prima iniziare la seguente procedura:

Su iPhone, durante la procedura di configurazione, cercare la sezione “App e dati” e selezionare “Migra i dati da Android”; Avviare l’app “Passa ad iOS” dallo smartphone Android da cui si vogliono trasferire i dati; Su iPhone, fare tap su “Continua” dopo la comparsa della voce “Migra i dati da Android”; Attendere la comparsa del codice a sei o dieci cifre; Inserire il codice nell’apposita schermata presente nell’app “Passa ad iOS” dello smartphone Android; Attendere la comparsa della dicitura “Connetti” all’interno dell’app e selezionarla per connettere il dispositivo al nuovo iPhone; Sempre dallo smartphone Android, selezionare i dati che si intendono trasferire su iPhone (in questo caso i dati WhatsApp) e fare tap su “Continua”.

A questo punto, non resta che attendere il termine della procedura di trasferimento ed il gioco è fatto. Tutti i dati WhatsApp presenti sullo smartphone Android saranno comparsi anche sul nuovo iPhone!