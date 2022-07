Con la giusta scelta degli eventi e una saggia gestione del bankroll, scommettere sui cartellini gialli può diventare una strategia redditizia. Le scommesse sui cartellini gialli sono molto popolari sia tra i neofiti che tra gli scommettitori esperti. Per scommetti sports sulle discipline sportive sui cartellini gialli non è necessario avere conoscenze particolari.

I vantaggi delle scommesse sui cartellini gialli

L’elevato interesse per i cartellini gialli è dovuto a diversi motivi:

Statistiche chiare, accessibili e semplici. Non è difficile trovare dati su campionati, squadre, giocatori o arbitri specifici. Per studiare le statistiche non sono necessarie particolari competenze di analisi matematica. Stabilità delle tendenze statistiche. Le previsioni statistiche sui cartellini gialli passano più spesso rispetto ad altri mercati. Ad esempio, quando i clienti scommetti sports sulle discipline sportive sui calci d’angolo, è più difficile prevedere il numero di calci d’angolo per partita. È più facile invece prevedere i cartellini gialli. Le preferenze e i pregiudizi personali non influenzano molto il risultato. L’intuizione, l’esperienza e il pensiero non convenzionale sono meno importanti in questo caso. Le scommesse sui cartellini gialli nel calcio si basano principalmente sulla conoscenza delle statistiche.

Pertanto, questo tipo di scommetti sports interesserà sia gli scommettitori esperti che i principianti.

Peculiarità delle scommesse sui cartellini gialli sui vari siti di bookmaker

Tuttavia, non pensare che tutto sia semplice e che non ci siano insidie. Ad esempio, diversi bookmaker contano il numero di cartellini gialli in una partita in modo diverso.

Ci sono bookmaker che considerano il secondo “cartellino giallo” di un giocatore come un cartellino giallo e rosso. Su altri siti di bookmaker, invece, conta solo il cartellino rosso. Se hai intenzione di scommetti sports sulle discipline sportive su questo mercato, assicurati di studiare a fondo le T&C.

Tipi di scommesse sul cartellino giallo

Nella maggior parte delle scommetti sports e online si trovano le seguenti tipologie:

Totali generali e individuali. Quanti cartellini riceverà la squadra (o una di esse) durante la partita? In questo caso, è importante prestare attenzione a una piccola sfumatura. Se nel mercato è indicato semplicemente “Cartellini”, allora contano sia quelli gialli che quelli rossi. Se il mercato è indicato con “YC”, allora vengono presi in considerazione solo quelli gialli. È possibile scommettere che uno dei club otterrà più ammonizioni dell’altro. È possibile anche il pareggio. Handicap europei e asiatici. In questo caso, tutto funziona come per i gol. Una delle squadre ottiene un vantaggio in base al numero di ammonizioni emesse per partita. Quale squadra riceverà il primo YC? Per intervalli di tempo. La maggior parte dei bookmaker offre opzioni di scommetti sports sulle discipline sportive del tipo “il cartellino sarà mostrato tra i 45 e i 60 minuti – Sì/No”. Gli intervalli di tempo possono variare. Un cartellino rosso è in gioco. “Ci sarà un’espulsione durante la partita – Sì/No”. A volte è previsto un mercato per l’eliminazione di una particolare squadra.

Come scegliere la migliore strategia di scommessa?

Quando scegli una strategia di scommesse, puoi concentrarti su due principi fondamentali:

Una rigorosa analisi statistica e la selezione di scommesse ad alta probabilità a livello di quote 1,70-2,20. Le scommesse con quote inferiori non si giustificano a distanza. Le quote più alte sono troppo rischiose. Con un’analisi qualitativa delle statistiche, è possibile ottenere un profitto a distanza se ci si attiene al range di quote indicato. Scommesse rischiose con quote elevate. Con questa opzione, una vittoria può coprire diverse perdite in una volta sola. Ad esempio, nella partita tra Fiorentina e Spezia, puoi scommettere sul fatto che ci sarà un cartellino rosso a un coefficiente di 3,55. E sul mercato combinato, pronosticare che “Ci sarà un rigore nella partita” con una quota di 8,00.

Giocare con una strategia prudente o rischiosa è una scelta individuale dello scommettitore. Tuttavia, l’osservanza della disciplina finanziaria e il calcolo del ROI sono obbligatori. Non rischiare una grossa somma di denaro e scommetti una piccola percentuale del bankroll. Confronta regolarmente i profitti e le perdite in denaro per adattare la tua strategia di scommessa in tempo utile.