Electrolux Assistent EKM5550 è una planetaria caratterizzata da un design veramente eccellente, dotata di tutti gli accessori necessari al corretto funzionamento, ed in vendita ad un prezzo di listino che non supera i 499 euro. Conosciamola da vicino nella nostra recensione completa.

Design e Estetica

Il primo impatto è di quelli difficili da dimenticare, il prodotto appare sin da subito resistente, affidabile e realizzato con materiali di altissima qualità. Electrolux stupisce ancora una volta per l’attenzione ai dettagli, la struttura in alluminio pressofuso conferisce una robustezza difficile da trovare altrove, mantenendo comunque una certa eleganza, e risultando quasi essere un oggetto di design, che non sfigura su una cucina moderna, nonostante la sua anima vintage.

Dimensionalmente parlando è perfettamente in linea con i prodotti dello stesso tipo, raggiunge 360 x 370 x 210 millimetri, con il cavo di collegamento lungo 1,25 metri, per favorire il posizionamento anche lontano dalla presa di corrente, ed un peso netto di 9kg. L’Electrolux Assistent EKM5550 è assolutamente stabile, una volta poggiata sul piano di lavoro potrà essere utilizzata anche a pieno carico che difficilmente si sposterà anche di un solo centimetro; questo grazie al peso abbastanza elevato, e comodi piedini che permettono una maggiore aderenza alla superficie.

1 di 7

La cura nella realizzazione la notiamo anche nell’aggancio degli accessori, posto nella parte anteriore della testa, apribile come uno sportellino, dopo aver ruotato la piccola rotellina. Discorso simile per il sistema di sblocco della testa, una leva orizzontale in perfetto stile con il design, facile da raggiungere e dalla rapidissima esecuzione. Per finire con la manopola, illuminata con LED blu, che permette la regolazione della velocità (su 10 livelli differenti) o l’accesso alla funzionalità pulse.

Accessori e Prestazioni

1 di 7

La versatilità della Electrolux Assistent EKM5550 è garantita dalla presenza di due ciotole differenti in confezione, una grande da 4,8 litri (con manico) ed una più piccola da 2,9 litri. Entrambe sono realizzate in acciaio, dimostrando un’ottima antiaderenza in ogni condizione di utilizzo, sia con impasti morbidi che lisci, ma anche nella lievitazione degli stessi. A favorire quest’ultima operazione, segnaliamo la presenza del coperchio di lievitazione PerfectRise, creato appositamente per la ciotola del prodotto, assicura il livello di umidità ideale, una piccola chicca che difficilmente troviamo in altre planetarie.

Il sistema di aggancio/sgancio delle ciotole è fin troppo duro e resistente, il rischio è di perdere il controllo di quest’ultime, andandole a sbattere contro il corpo, rovinandolo. Dall’altro lato della medaglia, l’alloggiamento è tanto saldo da impedire il movimento della ciotola anche a pieno carico, ed è sicuramente un bene.

1 di 7

In confezione troviamo poi innumerevoli accessori che rendono l’Electrolux Assistent EKM5550 molto versatile, in particolare sono presenti la frusta a filo, una frusta piatta in metallo, il gancio per impastare e la frusta piatta in silicone (oltre al paraschizzi in plastica). La maggiore parte dei suddetti sono in una bellissima colorazione bianca, che crea il giusto contrasto con il verde salvia della nostra versione, dimostrando ancora una volta il buon gusto di Electrolux. Le prestazioni in questo caso sono perfettamente allineate con le attese, gli impasti si realizzano alla perfezione, senza difficoltà o negatività da segnalare. A perfezionare il tutto troviamo anche la luce LED posta nella testa del mixer (intensità non regolabile), colorazione bianca che illumina perfettamente il contenuto della ciotola, anche senza dover sollevare la testa.

1 di 2

Il motore è da 1200W, con trazione diretta e movimento planetario, la potenza è elevata, regolabile tramite la manopola in 10 velocità, perfettamente in grado di gestire impasti dalla densità e dalle dimensioni importanti. La rumorosità è allineata con le aspettative, raggiunge il massimo con la funzione Pulse, senza però mai diventare fastidiosa.

1 di 3

Il posizionamento delle lame/fruste è infine adeguato, sono facilmente raggiungibili in pochi secondi, una volta inserite riescono a catturare alla perfezione tutto il contenuto della ciotola (indipendentemente che sia quella piccola o grande), evitando residui e limitando al massimo le possibili difficoltà.

Electrolux Assistent EKM5550: conclusioni

In conclusione Electrolux Assistent EKM5550 è la planetaria che tutti vorremmo, un prodotto dal design praticamente unico nel suo genere, caratterizzato da una cura dei dettagli invidiabile, e materiali di altissima qualità. Ottima la dotazione di accessori in confezione, prestazioni in linea con il prezzo di acquisto, impreziosite dalla funzione Pulse e dalla presenza del LED nel mixer. La potenza è adeguata per ogni preparazione.

L’unico aspetto negativo che abbiamo riscontrato riguarda la difficoltà di sblocco della ciotola, sopratutto inizialmente viene richiesta una forza troppo elevata, con il conseguente rischio della perdita di controllo della ciotola stessa e di rovinare il corpo macchina.