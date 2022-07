Nonostante sia passato un bel po’ di tempo da quando WhatsApp ha deciso di portare in campo i messaggi effimeri, lo sviluppo della funzione non è per nulla giunto al termine. A breve, potrebbe arrivare una novità molto importare riguardante la particolare tipologia di messaggi. Di che si tratta? Andiamo a scoprirlo insieme.

Cosa sono i messaggi effimeri di WhatsApp? Sono dei messaggi che, a differenza di quelli normali, rimangono visibili in chat per un periodo di tempo limitato (24 ore, 7 giorni, 90 giorni dal loro invio). Se oggi, appunto, si invia un messaggio effimero in chat, questo scompare definitivamente dopo lo scadere del timer preimpostato. Presto, sarà possibile mantenere in chat tali messaggi anche dopo lo scadere del timer.

WhatsApp: come mantenere i messaggi effimeri in chat

A scovare la novità, il noto WABetaInfo. Questo ha mostrato uno screen dell’ultima beta di WhatsApp per desktop dove, appunto, viene citata la nuova funzione. In pratica, quando si invierà un messaggio effimero, gli utenti avranno la possibilità di salvarlo (tramite un apposito pulsante) all’interno della chat. Ciò significa che il messaggio rimarrà disponibile anche dopo lo scadere del timer. Se il messaggio effimero è inviato all’interno di un gruppo, gli amministratori avranno la possibilità di decidere se gli utenti possono salvarlo in chat o meno.

La funzione non è un’assoluta novità per il mondo dei social. Snapchat, ad esempio, offre questa possibilità da anni. Come già detto, WhatsApp non l’ha ancora rilasciata nelle versioni ufficiali. Ciò che è certo è che, quando sarà disponibile, lo sarà sia per desktop che per dispositivi mobili. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.