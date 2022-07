Da un momento all’altro, il tuo iPhone ha deciso di bloccarsi e non rispondere più ai comandi in maniera corretta. Cosa è successo? Si è rotto? Non farti prendere dal panico, molte volte quando iPhone si blocca durante l’utilizzo è solo per un errore software facilmente risolvibile. In tal caso, esiste una procedura molto semplice da poter seguire che potrebbe riportare tutto alla normalità. Vediamo di che si tratta.

La procedura di “riavvio forzato“, così la chiama Apple, è diversa in base al modello di iPhone e permette, appunto, di riavviare i melafonini che non rispondo più ai comandi correttamente. Qui di seguito, andiamo a riportarla per tutte le tipologie di iPhone. Tutto ciò che devi fare è individuare quella specifica per il tuo modello e seguirla passo per passo!

iPhone: come effettuare il riavvio forzato per risolvere un problema

iPhone con Face ID (X, X S , X R o qualsiasi modello di iPhone 11, 12 o 13)

Premere e rilasciare rapidamente il tasto per alzare il volume; Premere e rilasciare rapidamente il tasto per abbassare il volume; Tenere premuto il tasto laterale di blocco/accensione; Attendere la comparsa del logo Apple prima di rilasciare il tasto.

iPhone 8 e SE (seconda generazione e successive

Premere e rilasciare rapidamente il tasto per alzare il volume; Premere e rilasciare rapidamente il tasto per abbassare il volume; Tenere premuto il tasto laterale di blocco/accensione; Attendere la comparsa del logo Apple prima di rilasciare il tasto.

iPhone 7

Premere e tenere premuti contemporaneamente il tasto per abbassare il volume e il tasto di blocco/accensione; Attendere la comparsa del logo Apple prima di rilasciare il tasto.

iPhone 6s, SE (prima generazione) e modelli precedenti

Premere e tenere premuti contemporaneamente il tasto di blocco/accensione e il tasto Home; Attendere la comparsa del logo Apple prima di rilasciare il tasto.

Ph. credit: Apple.com