Sempre più di frequente ci domandiamo dove la tecnologia ci porterà, dove andremo a vivere e quali saranno le nuove soluzioni per i bisogni di tutti i giorni. Il mondo delle automotive è quello più avanzato, dove i produttori cercano di mettere sul mercato vetture sempre più tecnologiche ed elettrificate con l’obiettivo di essere molto utili e che destino maggiormente l’attenzione di un pubblico maggiore.

L’ultima impresa è quella dell’azienda Solar Team dedita alle vetture a energia sostenibile. Quest’azienda ha realizzato un camper su ruote autosufficiente a energia solare. A prima vista potrebbe sembrare un piccolo aereo, ma in realtà la sua forma è stata progettata per supportare i pannelli fotovoltaici sul tetto e la carrozzeria a goccia per una buona aereodinamica.

Una casa mobile che sfrutta l’energia solare nel rispetto dell’ambiente

Per quanto riguarda l’autonomia, la Stella Vita, cosi il nome della casa mobile, ha come obiettivo principale di percorrere più chilometri con una solo carica al giorno. La sua autonomia è attestata sui 700 Km, grazie alla batteria e ai pannelli solari, che volendo possono essere aperti quando si è fermi, e occupano ben 17,5 metri quadrati. Questa vettura cerca di portare sul mercato un tipo di vettura autonoma in tempo di ricarica e che abbia lo spazio necessario per una comoda vacanza famigliare.

Il veicolo può generare energia solare per muoversi, scaldare l’acqua della doccia, guardare la TV, caricare un computer portatile o fare il caffè. È compatta e facile da guidare come qualsiasi automobile ma all’interno ha spazio per un soggiorno, una cucina e una zona notte soppalcata. Il veicolo in un giorno di sole riesce a generare energia solare sufficiente per consentire alle persone di vivere, lavorare e rilassarsi mentre si viaggia. Ha come obiettivo globale per ridurre le emissioni di CO2 e mantenere vivibile la nostra terra.

Dobbiamo sostituire i combustibili fossili con fonti energetiche sostenibili per realizzare la transizione energetica. Una transizione che non sta andando abbastanza veloce. Creando un veicolo solare innovativo ed efficiente dal punto di vista energetico, si vuole ispirare il mercato e la società attuali ad accelerare la transizione verso un futuro sostenibile, sia nella mobilità che nell’energia.

Ph. Credit: NewsAuto