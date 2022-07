Hai notato che ti arrivano fin troppo spesso una serie di notifiche e-mail da parte di Facebook che sono molto poco interessanti e vorresti sapere se esiste un modo per smettere di riceverle? Buone notizie per te! Devi sapere, infatti, che Facebook permette di modificare le impostazioni delle notifiche in modo da evitare di ricevere contenuti inutili via e-mail. Curioso di sapere come fare? Andiamo a scoprirlo insieme.

“Tommaso ha pubblicato un aggiornamento”, “Lucrezia ha pubblicato 2 foto”, sono questi solo due esempi delle e-mail, molte volte inutili, che Facebook invia giornalmente. A lungo andare possono diventare davvero fastidiose. Come fare per farle smettere di arrivare?

Facebook: come non ricevere notifiche inutili via e-mail

Desktop

Cercare Facebook.com e accedere all’account personale inserendo le proprie credenziali; Cliccare sul simbolo della freccia rivolta verso il basso presente in alto a destra dello schermo; Individuare e selezionare la voce “Impostazioni e privacy”; Fare click su “Impostazioni”; Fare click sulla voce “Notifiche”; Scorrere verso il basso fino alla comparsa della voce “E-mail” e cliccare su di essa; All’interno della sezione, scegliere quale tipo di notifiche ricevere; Se non si vuole ricevere nessun tipo di notifica, disattivare tutte le voci.

App Facebook