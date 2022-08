Electrolux Clean 600 Green è una nuova aspirapolvere a traino senza sacco, in vendita ad un prezzo di listino di 199 euro circa, propone pulizia approfondita senza compromessi, e con una discreta dotazione di accessori inclusi direttamente in confezione. Vediamola da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Estetica

Il prodotto è quasi interamente realizzato in plastica, di colorazione nera opaca, perfetta contro la polvere e le impronte, complessivamente di buona qualità generale. Non è resistente come l’Ultimate 800 di Electrolux recensita la settimana precedente, ma è risultata essere esente da scricchiolii di alcun tipo.

Il corpo macchina è esteticamente gradevole, in linea con i prodotti dello stesso tipo, le ruote sono molto grandi, garantiscono un traino senza troppa difficoltà, né richiedono una forza eccessiva per lo spostamento. Sono rivestite in gomma, per migliorare la manovrabilità, ed ovviamente proteggere le superfici. Molto comoda la maniglia anteriore, utilissima per spostare il prodotto in rapidità, garantendo ugualmente una notevole sicurezza.

Ciò che stupisce prima di tutto è la capienza del contenitore per la polvere, pari a 1,6 litri, un quantitativo più che sufficiente per pulire per lunghe sessioni, senza dover ricorrere allo svuotamento. Quest’ultima operazione è molto rapida, prima di tutto è facile capire quando il serbatoio è pieno, poi basta rimuovere la parte anteriore, e recarsi sul cestino per ripulirlo completamente. E’ praticamente impossibile perdere sporcizia nel tragitto, segnale dell’ottima realizzazione del componente.

Una notevole attenzione è stata posta alla qualità dell’aria, il filtraggio è a 6 fasi, con possibilità di catturare fino al 99,99% delle particelle di micropolveri, con dimensioni superiori a un micron. I filtri sono facilmente smontabili, sostituibili o lavabili, essendo posizionati in bella vista, sia posteriormente che superiormente. Un prodotto perfetto ed adatto anche per gli allergici.

L’ Electrolux Clean 600 Green integra nel proprio nome la definizione Green, come l’Ultimate 800 Green, data la produzione con il 76% di materie plastiche riciclate; sempre per l’apporto ecologico, un grande plauso a Electrolux per non aver inserito plastica nella confezione, tutte le parti sono in carta o cartone. Come sempre la forte attenzione al dettaglio da parte dell’azienda la notiamo sia nel design minimale e compatto (è facile riporre il prodotto in un armadio), e nella presenza di piccoli accorgimenti.

Sulla parte superiore trovano posto due pulsanti ed un selettore; quest’ultimo deve essere utilizzato per regolare la potenza di aspirazione (tra minimo e massimo), gli altri due riguardano la semplice accensione/spegnimento, ed il riavvolgimento del cavo. Questi è posizionato posteriormente, ha una lunghezza di 9 metri (più che sufficiente, anzi è molto lungo), dopo averlo allungato con facilità (basta tirarlo leggermente), sarà sufficiente premere l’apposito pulsante, affinché venga riavvolto in automatico. Una comodità aggiuntiva che non guasta mai.

Accessori e Prestazioni

L’Electrolux Clean 600 Green ha natura modulare, ovvero è un prodotto su cui è possibile montare svariati accessori, in relazione alle proprie esigenze. In confezione si trovano due spazzole, di dimensioni differenti, ed una piccola bocchetta per le superfici più morbide, o nascoste. Il collegamento iniziale con il traino deve avvenire per mezzo di un tubo flessibile di plastica nera, seguito dal “manico” curvo, il quale garantisce un’ottima presa ed impedisce lo scivolamento anche con mani bagnate, per passare poi attraverso un tubo estensibile.

Il concetto di quest’ultimo riprende quanto visto con Ultimate 800, ovvero basta la pressione del pulsante integrato sullo stesso, affinché si allunghi di 40/50 centimetri (regolabile a piacimento), diventando il compagno ideale sia per gli utilizzatori più alti, che per il raggiungimento di superfici maggiormente lontane. La connessione dei vari accessori è molto rapida, alla portata di tutti, non è richiesta una pressione eccessiva, né comunque si rischia di inserire in maniera errata il tutto.

La spazzola principale ha dimensioni adeguate, superiormente troviamo il selettore della modalità di utilizzo, dipendentemente dalla superficie, sia essa un pavimento duro o un tappeto più morbido. Apprezzata la presenza della modalità automatica, che regolerà il tutto in automatico. La potenza di aspirazione è 700 watt (minima di 550 watt), più che sufficiente per pulire in maniera approfondita tutte le superfici, anche dallo sporco più ostinato, la tecnologia ciclonica, ad ogni modo, permette di godere di prestazioni elevate anche con contenitore pieno.

La rumorosità è leggermente superiore alle aspettative, solamente se utilizzato al massimo della potenza; impostandolo al minimo, infatti, il prodotto non sarà più rumoroso di un normale aspirapolvere senza filo.

Electrolux Clean 600 Green: conclusioni

In conclusione Electrolux Clean 600 Green è un aspirapolvere a traino senza sacco dalle ottime prestazioni, dotato di un design ergonomico, un contenitore molto capiente (e facilmente accessibile), accessori smontabili rapidamente, ed una buona dotazione iniziale. Ottime la spazzola principale e la potenza di aspirazione generale.

Ciò di cui abbiamo sentito la mancanza è forse un display su cui visualizzare tutte le informazioni, in un periodo storico così tecnologico, è quel quid in più che gli manca.