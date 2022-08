Negli scorsi giorni ha fatto parlare molto di sé il razzo in caduta libera di origine cinese, anche perché non è la prima volta che succede negli ultimi anni. Nonostante questo però, non è stato l’unico racco a tornare sulla terra. Quest’ultimo era un modulo intero e particolarmente pericoloso che per fortuna è caduta in mare, ma un pezzo di un razzo statunitense ha fatto un altro viaggio.

Quest’altro detrito, perché questo era, proveniva da un razzo di SpaceX e quindi statunitense. A differenza del precedente, il suddetto pezzo è stato veramente un rischio per qualcuno visto che è stato ritrovato nei campi di alcuni allevatori di pecore australiani. Un monolite dallo spazio. Ora è partita una discussione che riguarda la pulizia del suddetto avvenimento.

Un pezzo di razzo SpaceX in Australia

In Australia sono abituati ad avere a che fare con pezzi di razzi atterrati sul loro suolo, o erano abituati diverse decine di anni fa. Nella prima corsa allo spazio capitava spesso che pezzi di navicelle della NASA finissero da loro e il risultato è che ogni volta gli veniva spedito il conto per la pulizia. A questo giro SpaceX dovrebbe ripagare per il danno causato dal razzo e per la pulizia, ma non è così ovvio.

Se SpaceX, per motivi loro, volessero riavere tale pezzo, muovendosi sicuramente faranno di tutto per compensare gli allevatori di pecore. In caso contrario, potrebbe essere una disputa tra l’Australia e SpaceX e quindi gli Stati Uniti in generale. Situazione particolare e interessante da seguire.