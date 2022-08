Oramai siamo agli sgoccioli, tra circa un mese scopriremo tutto dei nuovi iPhone 14. Nonostante non siano ancora stati annunciati ufficialmente da Apple, sono molte le informazioni trapelate sul loro conto. Sappiamo già che si tratterà di 4 differenti modelli: iPhone 14, 14 Max, 14 Pro e 14 Pro Max. Ora, spunta anche il presunto colore speciale. Ebbene sì, sarà proprio il viola!

Ogni anno Apple presenta una colorazione speciale per i suoi melafonini. Lo scorso anno, ad esempio, è toccato all’azzurro sierra. L’anno prima, al blu pacifico, e così via. Quest’anno, pare proprio che il colore speciale sarà il viola. Questa, a detta degli ultimi rumor, verrà proposto sia per le versioni base che Pro (sostituendo l’azzurro sierra).

iPhone 14: viola e con tante interessanti novità

La colorazione viola non è l’unica caratteristica trapelata in queste ore sul conto dei nuovi melafonini. Pare, infatti, che questi saranno dotati anche del supporto per la ricarica fino a 30W. In questo modo, si potranno ricaricare, con appositi alimentatori da acquistare separatamente, in maniera molto più veloce rispetto ai precedenti modelli. Esteticamente non ci saranno grosse novità. Pare che a cambiare sarà solamente il notch delle varianti Pro, che diventerà una doppia “pillola”. Stando ai prezzi, infine, niente paura. Gli iPhone continueranno a mantenere quelli dello scorso anno, tuttavia, scomparirà il modello mini, quello più economico. Si partirà, quindi, da 939 euro per l’iPhone 14 più “economico”.

Ricordiamo che iPhone 14 verrà presentato nel corso del mese di settembre in un evento Apple speciale. Al momento, non sono stati rilasciati ancora dettagli in merito all’occasione. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: zelbo.nyc