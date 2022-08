Audio Pro T3+ è uno speaker bluetooth portatile, ovvero con batteria integrata, caratterizzato da un design veramente unico, oltre che materiali di altissima qualità, ed una resa audio perfettamente allineata con la fascia di prezzo, che si aggira attorno ai 200 euro circa. Vediamolo da vicino nella nostra recensione completa.

Estetica e Design

L’aspetto su cui l’azienda svedese ha lavorato maggiormente, è sicuramente il design, un prodotto bellissimo da vedere, realizzato con materiali di alta qualità, a noi è stato proposto in versione limitata (solo 500 pezzi numerati) Coral, con una colorazione sgargiante ed appagante (altrimenti in vendita lo trovate nero, bianco o grigio).

La struttura è realizzata in legno, materiale molto robusto ed affidabile, esente da scricchiolii o dubbi di tenuta, impreziosito dalla presenza di una maniglia in vera pelle, con logo impresso, utile sopratutto per il trasporto dello speaker. Il design è decisamente spigoloso, ma la combinazione materiali e colorazioni, non può che essere considerata vincente. Dimensionalmente parlando rientra nella media dei dispositivi dello stesso tipo, raggiungendo 115 x 215 x 135 millimetri, con un peso di 2,1 kg.

Per favorire la trasmissione del suono, l’azienda ha pensato di introdurre due comodini piedini che inclinano l’Audio Pro T3+ verso l’alto, evitando che possa scivolare sul piano di appoggio, e garantendo una maggiore stabilità. Sulla parte superiore trovano posto innumerevoli pulsanti per il controllo del dispositivo, in totale sono sei, da utilizzare per il pairing, accensione/spegnimento, input (aux o bluetooth) e la regolazione del volume. L’inserto metallico spazzolato conferisce un aspetto elegante, incrementando notevolmente il valore estetico e la cura dei dettagli. Per verificare l’autonomia residua sono stati integrati tre piccoli led, mentre i restanti due sotto il marchio, individuano l’input in utilizzo.

Gli speaker sono posizionati anteriormente, con una elegante griglia metallica in colorazione nera a protezione. Il design ricorda vagamento un viso (i due occhi laterali con la bocca centrale), mentre posteriormente è posizionata una porta bass reflex per rendere più profonde le frequenze inferiori.

Hardware, prestazioni e connettività

La connettività è la classica che ci saremmo aspettati da un prodotto di questo tipo, ovvero la musica può essere trasmessa tramite bluetooth 5.0, o jack da 3,5mm. Per facilitare il collegamento di un prodotto esterno, nella parte posteriore si trova una porta USB, utilizzabile solo per la ricarica del trasmettitore (uno smartphone, per intenderci).

L’Audio Pro T3+ ha una batteria integrata, ricaricabile tramite il connettore che si trova sulla destra, ed il cavo incluso in confezione, la cui autonomia è più che adeguata alla situazione, in quanto raggiunge circa 10 ore a volume massimo, estendendosi fino a 25 ore per un utilizzo con un volume medio. Una durata eccellente che farà felice un numero sempre crescente di utenti.

Arriviamo ora a parlare della resa audio vera e propria, il sistema prevede due tweeter laterali da 0,75″ ed un woofer centrale da 3,5″, per una potenza massima di 25 watt (amplificatore digitale D). Il volume è più che sufficiente per soddisfare le esigenze di ambienti molto grandi, anche di 45 metri quadrati, senza mai distorcere particolarmente il suono o la resa generale.

Il suono è dettagliato ed abbastanza nitido, perfettamente allineato con la fascia di prezzo di appartenenza; le frequenze alte sono il range ideale su cui l’Audio Pro T3+ riesce a muoversi, dimostrando una buona propensione alla riproduzione di voci femminili o picchi sonori, senza causare distorsione o stridii fastidiosi; gli strumenti sono difficili da riconoscere, mentre le frequenze medie sono ben rispettate. Ciò su cui forse delude leggermente sono i bassi, se con Audio Pro A15 eravamo rimasti colpiti dalla resa finale, in questo caso sono poco presenti e persistenti, riuscendo difatti a sentirli solamente in lontananza, ma non con la potenza che ci saremmo aspettati.

Audio Pro T3+: conclusioni

In conclusione Audio Pro T3+ è uno speaker altoparlante dalle ottime prestazioni, in confronto alla fascia di prezzo, impreziosito da un design fantastico, un’ottima portabilità, un volume elevato e da una eccellente autonomia.

Ciò che manca è forse una certificazione d’impermeabilità, ed anche bassi più corposi e persistenti.