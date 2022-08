I servizi online stanno diventando ogni giorno più efficienti dato che tutti ormai, dai più giovani ai più anziani, utilizzano Internet per svolgere diverse attività. Dall’acquistare prodotti negli shop online a prenotare una visita medica in ospedale, il web sta diventando una fonte sempre più indispensabile. Tra i vantaggi che offre c’è sicuramente il fatto di essere accessibile per tutti, garantire velocità nelle operazioni e renderle semplici. Questo vale anche per il settore fiscale, che agli occhi di molti può sembrare estremamente complesso, ma grazie alla tecnologia diventa più chiaro, infatti ormai è possibile fare il 730 online grazie a delle piattaforme specializzate, che mettono a disposizione esperti del settore. Per chi non lo sapesse, il 730 è il modulo che si invia all’Agenzia delle Entrate per fare la dichiarazione dei redditi e in alcuni casi è obbligatorio, dipende dalla situazione fiscale del contribuente. Dal recarci in un ufficio specializzato al dover prendere la macchina o i mezzi, con il 730 online tutto questo non si dovrà più fare perché basta avere una buona connessione ad Internet e un dispositivo, che può essere un computer, un tablet o uno smartphone.

Gestione più facile e sicura con l’archiviazione online

Le persone sono sempre più stanche di dover archiviare documenti cartacei, si possono perdere facilmente oppure rovinare. Quando si presenta il momento di dover fare la dichiarazione dei redditi diventa complicato trovare tutti i documenti che ci servono, dalla certificazione unica agli scontrini per recuperare eventuali spese detraibili. Grazie all’archiviazione online possiamo dimenticarci tutto questo perché avremo uno spazio dedicato a tutti i documenti, che potranno essere raggiungibili da ogni dispositivo. L’archivio online ci permette di avere accesso ai nostri file in ogni momento, di condividerli con gli altri (ad esempio un esperto fiscale) e di non perderli mai.

Per utilizzare una piattaforma online che ci permetta di fare il 730 basta registrarsi, inserendo tutti i dati personali. Una volta creato un account sarà possibile allegare tutti i documenti e inviarli ad un esperto fiscale che si occuperà della nostra situazione. Un team di professionisti aiuteranno gli utenti passo passo, nello stesso identico modo in cui ci si fa aiutare in un ufficio fisico. In questo modo si sarà sicuri di non sbagliare niente in fase di compilazione o revisione, dato che prima di inviare il modulo all’Agenzia delle Entrate viene sempre fatto un controllo.

Consulenza 24h su 24

Se le persone più giovani sono ormai abituate a svolgere la maggior parte delle attività online, quelle più anziane potrebbero fare più fatica. In alcuni settori è fondamentale avere una persona fisica vicino che ci assista, ad esempio un medico che deve visitarci, ma in altri questo può non essere importante. Per quanto riguarda la fiscalità, non è necessario rivolgersi ad un ufficio fisico, soprattutto se dobbiamo svolgere un’operazione semplice come il 730. Grazie ad una piattaforma online potremo avere una consulenza 24h su 24, chiedere spiegazioni e ricevere risposte con un linguaggio chiaro, perfetto anche per chi non se ne intende di fiscalità.

C’è chi pensa di poter avere più vantaggi rivolgendosi ad un ufficio fisico, ma questo non è del tutto vero perché gli esperti fiscali che trovi in studio sono gli stessi che trovi online, l’importante è assicurarsi che lavorino nel rispetto della legge. Ad ogni modo, ognuno deve scegliere la soluzione più idonea per sé, sapendo però che fare il 730 online non è affatto difficile, non bisogna svolgere nessuna procedura in autonomia e si viene seguiti in modo scrupoloso e attento.