I prossimi mesi saranno ricchi di novità riguardanti il mondo Apple. Dopo avervi parlato, negli scorsi giorni, di interessanti risvolti in merito ai nuovi iPhone 14, oggi, vogliamo parlarvi di quello che, probabilmente, sarà l’iPad economico più venduto di sempre. Pare, infatti, che Apple sia pronta a lanciare una nuova variante di iPad base con design rinnovato e caratteristiche da urlo ad un prezzo pazzesco! Andiamo a scoprire come sarà.

Nelle scorse ore, il sito mysmartprice ha pubblicato in esclusiva quelli che sembrano essere i render dei nuovi iPad di decima generazione. Dopo anni di design sempre uguale, il modello base di iPad riceverà un consistente aggiornamento estetico e non solo. Scopriamo insieme quali saranno le chicche.

Apple: il nuovo iPad di decima generazione lascerà tutti a bocca aperta

I render lasciano poco all’immaginazione. Il nuovo iPad di decima generazione avrà un design che si ispira molto a quello dei nuovi iPad mini. Parliamo, quindi, di una scocca con i bordi piatti in stile tavoletta. Un design decisamente più fresco rispetto a quello proposto fino allo scorso anno. Nonostante il cambio di scocca, il display rimarrà sempre lo stesso (squadrato), così come il tasto Home. Novità importante sarà l’aggiunta della porta USB-C. Molto probabilmente, inoltre, la fotocamera posteriore verrà migliorata. Parlando di potenza, si prospetta che il nuovo iPad monterà il processore A14 Bionic di iPhone 12. Le prestazioni che questo garantirà al dispositivo saranno di alto livello.

Come già detto, i render del prodotto sono trapelati nelle scorse ore. Ci si aspetta la presentazione, con conseguente lancio, tra settembre ed ottobre. Ricordiamo che stiamo parlando della linea base di iPad che, attualmente, parte da una base di 389 euro. Questa nuova generazione, avrà un prezzo che sarà simile o leggermente superiore. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: mysmartprice.com