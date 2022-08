Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato il vaiolo delle scimmie un’emergenza di salute pubblica dopo il continuo aumento di nuovi casi nel paese. Oltre a una mossa dovuta di fronte a questo scenario, serve anche per poter agire nel modo migliore. Questo stato permette di fatto di raccogliere e convogliare i fondi pubblici per combattere al meglio la nuova epidemia.

Al mondo il focolaio peggiore degli Stati Uniti si trova a New York dove ci sono oltre 6.600 casi che ovviamente continuano a salire. Queste le parole del segretario alla salute: “Siamo pronti a portare la nostra risposta al livello successivo nell’affrontare questo virus e invitiamo tutti gli americani a prendere sul serio il vaiolo delle scimmie e ad assumerci la responsabilità di aiutarci ad affrontare questo virus.”

Vaiolo delle scimmie: una nuova emergenza

Come ormai abbiamo imparato nel corso di due anni della pandemia di Covid-19, in realtà il numero dei casi è sicuramente più alto. Non tutti i casi risultano essere così ovvi perché ci sono sintomi più subdoli e facili da scambiare per altro o semplicemente facili da ignorare. Si parla di piccole lesioni e o eruzioni cutanee. Considerando che la trasmissione per contatto risulta abbastanza comune, risulta ovvio che il reale numero sia un altro.

Come ormai si sa da settimane, attualmente la strategia migliore è quella di vaccinare con il vaccino del vaiolo normale le persone più a rischio. I dati segnalano che il 99% dei casi negli USA sono tra uomini che hanno avuto rapporti sessuali con altri uomini quindi il gruppo di riferimento è questo.