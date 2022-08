Volete una casa ancora più smart? un setup economico e molto interessante, potrebbe arrivare direttamente da Aigostar, azienda leader del settore nella produzione di prodotti per la casa, tutti commercializzati a prezzi decisamente modici. Oggi vi parliamo di una accoppiata vincente, una lampada da comodino con paralume in tessuto, in vendita a 31,99 euro, con una lampadina LED smart da 14,99 euro, controllabile direttamente da smartphone. Scopriamoli assieme nella nostra recensione completa.

Lampada da comodino: la recensione

Il prodotto è interamente realizzato in plastica, i materiali appaiono sin da subito abbastanza leggeri, e facili da piegare, sopratutto nella parte inferiore. La base di appoggio è garantita da 3 piedi in colorazione grigia, abbastanza stabili ed affidabili, una volta poggiati sul piano di lavoro non scivolano data la presenza di feltrini che favoriscono l’aderenza, anche se basta davvero poco per spostarla.

Il paralume in tessuto è removibile, qualitativamente in linea con la fascia di prezzo, e con gli altri prodotti dello stesso tipo. Al centro troviamo l’aggancia per la lampadina, di tipo E14 (attacco piccolo, per intenderci), l’inserimento è facile, ed alla portata di tutti.

Il design è minimale e moderno, dobbiamo ammettere di essere rimasti piacevolmente colpiti dalla sua qualità, non sfigura su un comodino o un qualsiasi tavolino, anche di una casa moderna. Dimensionalmente parlando non è ingombrante, più precisamente raggiunte 180 x 180 x 310 millimetri, e può essere posizionata ad una distanza massima di 1,3 metri dalla presa di corrente; sul cavo troviamo lo switch classico per l’accensione/spegnimento, senza possibilità di dimmerare la luce, la massima potenza della lampadina da installare al suo interno, è di 40 watt.

Il prodotto può essere acquistato sul sito ufficiale Aigostar, al prezzo di 31,99 euro, tramite questo link.

Lampadina smart: la recensione

Tutti coloro che vorranno rendere smart la suddetta lampada da comodino, potranno decidere di acquistare anche la lampadina smart a colori sempre di Aigostar. Il prodotto presenta una potenza massima di 5 watt (equivalente a 32 watt di lampadina ad incandescenza), con una luminosità di 350 lm; non è in grado di illuminare aree troppo grandi o elevati quantitativi di metri quadrati, per questo deve essere pensata appositamente per un comodino, o spazi relativamente ridotti.

I materiali costruttivi sono i classici, non presenta particolarità o negatività da segnalare, con dimensioni di 45 millimetri di diametro, e 89 millimetri di altezza, nonché nel nostro caso attacco E14. Ciò che la rende speciale è la possibilità di collegarla direttamente al WiFi di casa, in modo da controllarla tramite l’applicazione ufficiale, o ancora meglio i più famosi assistenti virtuali, quali sono Amazon Alexa e Google Assistant.

Le funzioni fruibili dall’applicazione mobile sono estremamente semplificate, anche se complete, in quanto è possibile accenderla/spegnerla, regolare la colorazione, oppure l’intensità luminosa. Il bianco può oscillare tra 3000K e 65000K, dipendentemente che sia più “freddo o caldo”, l’angolo di illuminazione è di 230 gradi. Interessante, infine, è la possibilità di impostare un timer di accensione/spegnimento programmato, in modo da permettere alla lampadina di accendersi a piacimento in un qualsiasi momento della giornata, senza un vostro intervento.

Il punto di forza anche di questo prodotto è sicuramente il prezzo di vendita, bastano solamente 14,99 euro per acquistarlo, tramite questo link.