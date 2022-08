Sogni infranti per coloro che speravano di rivedere, per iPhone 14, gli stessi prezzi proposti lo scorso anno per gli iPhone 13. Stando a quanto dichiarato da un noto analista, Ming-Chi Kuo, la gamma dei nuovi melafonini avrà un costo superiore del 15% rispetto ai modelli dello scorso anno. La colpa, sarebbe delle varianti Pro.

Ebbene sì, dopo le innumerevoli preoccupazioni in merito all’aumento dei prezzi degli iPhone 14 base, ora arrivano quelle in merito ai modelli Pro. Questa volta, però, a parlare è stato Ming-Chi Kuo, uno dei più affidabili analisti quando si parla di mondo Apple. Quali sono le previsioni?

iPhone 14: ecco quanto costeranno le varianti Pro

Kuo non è stato chiaro nelle sue dichiarazioni. L’uomo si è limitato a dire che la gamma di iPhone 14 sarà più costosa del 15% a causa di un’aumento di prezzo dei modelli Pro e delle spedizioni. Si può, quindi, solo ipotizzare. Facendo supposizioni, se gli iPhone Pro subissero anche solo un aumento del prezzo del 10% rispetto allo scorso anno, ci troveremmo davanti ad una situazione del genere:

iPhone 13 Pro: a partire da 1189,00 euro

iPhone 14 Pro: a partire da 1309,00 euro

iPhone 13 Pro Max: a partire da 1289,00 euro

iPhone 14 Pro Max: a partire da 1409,00 euro

Parliamo di un costo davvero consistente che aumenterebbe ancora di più la distanza tra modelli base e Pro. Kuo, infatti, non ha parlato di aumenti su questi modelli, partiranno da una base di 939 euro.

I prezzi sono una delle cose più difficili da predire prima dell’annuncio ufficiale di un dispositivo. Di conseguenza, non bisogna prendere queste informazioni per certe. La verità si saprà solo a settembre, durante l’evento di presentazione ufficiale. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Ian Zelbo via Twitter