Logitech MX Master 3S è il nuovo modello di una delle serie più amate dei mouse bluetooth di Logitech, sia per qualità costruttiva, che prestazioni effettivamente offerte. Da poco lanciato sul mercato, presenta una novità importante, il “clic” è finalmente silenzioso; solo questo? negativo, c’è ancora molto da raccontare, scopriamolo assieme nella nostra recensione completa.

Estetica e Design

Esteticamente il prodotto è praticamente identico al predecessore, interamente realizzato in plastica (con piccoli inserti in metallo), presenta materiali di alta qualità, con un design elegante e piacevole alla vista. Nell’utilizzo quotidiano non abbiamo mai sentito alcun scricchiolio, ed è anche robusto, sfortunatamente è caduto da un tavolo (altezza di circa un metro), e non ha fatto una piega. Il rivestimento soft-touch lo rende perfetto anche per l’utilizzo con mani sudate, non rendendolo scivoloso (forse si rischia di graffiarlo, ma indubbiamente non potevamo desiderare di meglio). Apprezzabile l’attenzione all’ambiente, la nostra versione grigio chiaro è realizzata con il 22% di materiale riciclato post-consumer, il packaging (la confezione) è interamente in carta con certificazione FSC.

Dimensionalmente parlando raggiunge 124,9 x 84,3 x 51 millimetri, con un peso di 141 grammi; la portabilità non è estrema, in commercio se ne possono trovare diversi di più piccoli, fermo restando che non è uno dei più grandi o pesanti. Il Logitech MX Master 3S è un prodotto pensato esclusivamente per i destrimani, il setup non prevede l’utilizzo per i mancini (né una versione apposita, a differenza del Logitech Lift). La disposizione dei pulsanti non cambia, il destro/sinistro sono di grandi dimensioni, la rotella centrale (scroller) è in metallo, con appena sotto il pulsante per la selezione della modalità; sul lato sinistro si trovano altri due pulsanti, e la rotella secondari (scroller da pollice) per lo spostamento in orizzontale. Il clic è silenzioso, un piacere per le orecchie, sopratutto se siete abituati ad utilizzare per lungo periodo in maniera assidua il mouse, anche se potrebbe non piacere a tutti.

Che dire, a conti fatti è il mouse con la migliore ergonomia sul mercato, Logitech già aveva raggiunto questo splendido risultato con l’MX Master 3, e giustamente non ha voluto modificare nulla sul nuovo modello.

Hardware e Prestazioni

Il Logitech MX Master 3S può essere utilizzato via bluetooth con qualsiasi dispositivo in commercio; in caso contrario, in confezione è presente la chiavetta che permette il collegamento wireless a 2,4GHz, fino ad una distanza massima di 10 metri, estendendo la compatibilità sempre di più. Come su MX Master 3, anche in questo caso è possibile memorizzare il collegamento con 3 dispositivi, il cui preset può essere variato premendo l’unico pulsante nella parte inferiore

La batteria è agli ioni di litio, ricaricabile tramite il connettore USB type-C presente nella parte anteriore, è un componente da 500mAh che permette mesi di utilizzo, e supporta la ricarica rapida, con un solo minuto di collegamento alla corrente, il mouse sarà utilizzabile per almeno 3 ore. Un’autonomia quasi da primato.

Il sensore è stato migliorato moltissimo, la differenza è possibile notarla sopratutto con i monitor ad alta risoluzione, infatti la precisione passa da 4000 a 8000 DPI, con sensibilità modificabile direttamente dall’applicazione, e tracciamento compatibile con qualsiasi superficie (addirittura anche il vetro). Il Logitech MX Master 3S può davvero essere utilizzato praticamente ovunque, a prescindere che sia un tovaglia lucida, un tavolino di vetro, plastica, pietra e simili, lo scivolamento sarà perfetto, e gli input precisi.

Gli utenti che vorranno personalizzare appieno l’esperienza, potranno utilizzare il software Logi Options+. In particolare è possibile assegnare funzioni particolari ai pulsanti, in relazione all’applicazione avviata, o personalizzare appunto lo scrolling. Tante opzioni che permettono di cucire il mouse secondo le proprie esigenze.

L’altro componente che merita un paragrafo per sé, è sicuramente la rotellina MagSpeed Electromagnetic, un meccanismo davvero unico e speciale. Spiegarlo a parole potrebbe essere difficile, ruotandola è possibile sentire ogni singolo clic, ma basta un colpo deciso per raggiungere incredibili velocità di scrolling (fino a 1’000 linee al secondo), oppure rimuovere i clic semplicemente premendo il pulsante inserito appena sotto. Non c’è ombra di dubbio, è la migliore del mercato.

Logitech MX Master 3S: conclusioni

In conclusione Logitech MX Master 3S è ancora a mani basse il miglior mouse disponibile sul mercato, un prodotto da consigliare ad occhi chiusi a tutti gli utenti che sono alla ricerca di un dispositivo ergonomico, dalla precisione incredibile, e dotato di caratteristiche uniche nel loro genere.

Peccato solamente per l’assenza di una variante per mancini, avrebbe esteso ancora di più il range di utenti.