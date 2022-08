La cecità è una condizione nella quale la quasi totalità dei casi è impossibile porvi rimedio. Nonostante questo ci sono comunque numerosi studi che cercando di porvi rimedio e recentemente ci sono stati risultati parecchi interessanti. Una ventina di persone hanno riacquistato la possibilità di vedere grazie a delle cornee ottenute da proteine di collagene da pelle di maiale.

Cecità risolta grazie a delle cornee particolari

Le parole di Neil Lagali, uno degli autori dello studio e professore di Scienze Biomediche: “I risultati mostrano che è possibile sviluppare un biomateriale che soddisfi tutti i criteri per essere utilizzato come impianti umani, che può essere prodotto in serie e conservato fino a due anni e quindi raggiungere un numero ancora maggiore di persone con problemi di vista. Questo ci aiuta il problema della carenza di tessuto corneale donato e dell’accesso ad altre cure per le malattie degli occhi.”

La condizione di cecità può dipendere da diversi fattori. Quanto si parla di trapianti di cornea però, è da tempo risolvibile grazie a trapianti. Finora si parlava però di cornee donate da altre persone quindi questo risultato è importante perché apre potenzialmente la strada a trapianti relativamente di massa.

Le proteine ricavate da questo collagene di maiale sono state ottenute con metodi particolarmente complessi, ma di fatto il materiale che serve è ampiamente disponibile, soprattutto proprio la materia prima. Da qui a poter risolvere la maggior parte dei casi di cecità ce ne passa, ma anche grazie a un metodo meno invasivo di trapianto molte vite verranno migliorate.