WhatsApp sta continuando a sfornare una marea di novità. Scovata in una delle ultime beta dell’app per Android, una nuova funzione che permette di annullare l’eliminazione dei messaggi. Avete presente quando cancellate un messaggio per tutti e scompare definitivamente? Bene, tale azione può essere annullata entro un breve periodo di tempo grazie ad un nuovo tasto dedicato. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

A dare l’annuncio della novità, come al solito, WABetaInfo. Questo ha notato che la funzione è stata finalmente implementata nella beta Android. WhatsApp ci lavora su da diverso tempo e, sempre WABetaInfo, l’aveva scovata tempo fa. Adesso, gli utenti iscritti al programma di beta testing dell’app possono provarla in anteprima!

WhatsApp: come recuperare un messaggio cancellato per sbaglio

Che sia stato uno sbaglio o che si tratti di un semplice ripensamento, ora, è possibile annullare l’eliminazione di un messaggio WhatsApp. Come? Servendosi del nuovo pulsante virtuale. Come tutti sappiamo, se si prova ad eliminare un messaggio in un chat per tutti, questo scompare definitivamente. Grazie alla nuova funzione, dopo l’eliminazione, compare nella parte bassa del display, per un breve periodo di tempo, un tasto “Annulla” che permette di ripristinare il messaggio eliminato. Basta cliccarci su e tutto ritorna come prima!

Come già detto, la funzione è stata appena aggiunta nell’ultima beta per dispositivi Android. Non è ancora disponibile per il pubblico e per i beta tester iOS. Considerando l’arrivo in una beta ufficiale, però, è solo questione di tempo prima che l’azienda la rilasci per tutti. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.