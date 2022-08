In queste ultime settimane il magma è fluito senza sosta. In primo luogo, presso il vulcano Sakurajima in Giappone, situato sull’isola di Kyushu, che ha provocato evacuazioni di emergenza in tutta la regione. E ora, al vulcano Fagradalsfjall in Islanda, dopo otto mesi di “letargo”.

Sebbene molti vulcanologi si aspettassero già queste eruzioni, a causa dell’intensa attività sismica registrata, è un dato di fatto che qualcosa non quadra sul pianeta Terra. In poco più di due anni abbiamo avuto grandi eruzioni vulcaniche in Spagna, Italia, Filippine e Tonga. Ognuno di questi scenari potrebbe essere la conseguenza di fattori come l’accumulo di magma, la pressione tellurica o il ciclo di attività del vulcano. Tuttavia, un nuovo studio suggerisce che il cambiamento climatico potrebbe essere il principale responsabile di tutte queste eruzioni.

Anche i vulcani non sopportano il cambiamento climatico

Quando pensiamo al cambiamento climatico, la prima cosa che viene in mente è il riscaldamento globale della terra, degli oceani e dell’atmosfera. Ma in realtà questo fenomeno va ben oltre un semplice aumento delle temperature.

Il cambiamento climatico può anche guidare l’attività vulcanica in tutto il mondo, secondo il Dipartimento di Geologia dell’Università di Cambridge. Questo perché influisce sulla dimensione del magma e sull'”effetto di raffreddamento” dopo un’eruzione vulcanica. Per provare questa teoria, diamo un’occhiata all’eruzione del Fagradalsfjall in Islanda, una delle regioni più fredde del nostro pianeta.

Le regioni vulcaniche coperte di ghiaccio di solito rimangono inattive per molti anni. Lo strato ghiacciato sulla sommità del vulcano è così spesso che piccole eruzioni rimangono intrappolate al suo interno, all’interno della camera vulcanica. Tuttavia, durante l’ultimo periodo glaciale, i geologi hanno scoperto che il tasso medio di eruzione in Islanda era fino a 100 volte superiore rispetto al periodo precedente. Come mai? Semplice, perché diversi strati di ghiaccio si erano sciolti.

Studi precedenti suggerivano già che il cambiamento climatico legato allo scioglimento dei poli aumentasse la probabilità di eruzioni vulcaniche. Essenzialmente perché, man mano che il ghiaccio si scioglie, la superficie terrestre perde la pressione che aveva una volta. Ciò fa sì che le rocce all’interno della crosta si fondano con il magma e alimentano il vulcano.

“L’intensa eruzione del vulcano islandese Eyjafjallajökull nel 2010 è stata il risultato di un’interazione esplosiva tra magma caldo e acqua di disgelo fredda. Sulla base di ciò che sappiamo, un aumento dello scioglimento dei ghiacci in Islanda potrebbe portare a eruzioni vulcaniche più grandi e frequenti“, spiega Thomas J. Aubry, geologo dell’Università di Cambridge.

E che dire dei vulcani nelle regioni calde?

Sebbene ci siano pochissimi studi sugli effetti del cambiamento climatico nelle calde regioni vulcaniche, le eruzioni di Tonga o dell’Old Summit possono ancora essere spiegate.

Come sappiamo, il cambiamento climatico produce anche cambiamenti climatici. Tra questi, tempeste, inondazioni o ondate di calore che si spostano da un emisfero all’altro. Bene, questi eventi climatici innescano più eruzioni vulcaniche di quanto pensiamo.

Il 6 dicembre 2021, l’eruzione del Monte Semeru, una delle più antiche dell’Indonesia, ha causato quasi 50 vittime umane. Dopo diversi mesi di indagini, le autorità hanno affermato che forti piogge hanno destabilizzato la cupola di lava nel cratere. Con la quale la cupola cadde, e quella pressione sul magma fu ciò che causò l’eruzione.

Anche la dannosa eruzione di Kilauea del 2018 alle Hawaii è stata preceduta da diversi mesi di forti piogge. Pertanto, molti scienziati ritengono che il cambiamento climatico possa anche fratturare le rocce vulcaniche, facilitando così le eruzioni.

Quindi, il cambiamento climatico ci porta più eruzioni in futuro?

Sembra. La ricerca di questi geologi mostra che più il pianeta diventa caldo, più gas vulcanici voleranno nell’atmosfera. Sia nelle zone fredde che calde. Pertanto, il cambiamento climatico non è solo in grado di aumentare il numero di eruzioni all’anno, ma anche la loro intensità.

Il team ritiene che i pennacchi di anidride solforosa rilasciati dai vulcani raggiungeranno presto la “tropopausa” (il confine tra la troposfera e la stratosfera). Ciò significa che ceneri e gas vulcanici avranno un impatto maggiore sul clima. E a sua volta, quel cambiamento avrà un impatto maggiore sulle eruzioni vulcaniche .

Fondamentalmente, stiamo gradualmente raggiungendo un circolo vizioso in cui il riscaldamento globale è inevitabile.