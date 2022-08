Apple sembra essere pronta ad alzare l’asticella. Stando a quanto trapelato online in questi giorni, l’azienda sarebbe quasi pronta per la presentazione di un nuovo modello di iPad economico dal design rinnovato e dal processore super performante. Solitamente Apple ed economico non vanno d’accordo, ma questa volta il “miracolo” sembra che stia avvenendo davvero.

Esistono sul mercato iPad per ogni esigenza. Si parte dal modello base definito “economico”, fino ad arrivare ai Pro pensati per coloro che necessitano di una marcia in più. Il modello base, aggiornato periodicamente, è anche quello richiesto per la sua esagerata versatilità. A ragione di ciò, Apple ha deciso che quest’anno farà il botto. Dopo anni, arriva in campo un iPad base con una design rinnovato e non solo!

iPad di decima generazione: il modello che non lascia nessuno scontento

A darci un assaggio di come sarà il nuovo iPad di decima generazione, gli accurati render di Shailesh. Il dispositivo verrà proposto in una veste che ricorda molto quella dei nuovi modelli Air e mini. Parliamo, quindi di una scocca in alluminio (forse colorata) con i bordi piatti. In termini di display, dovrebbe esserci un leggero aumento di diagonale, ma la qualità continuerà a rimanere invariata. Il tasto Home, continuerà ad essere anch’esso il classico (per la gioia di alcuni), così come il Touch ID. In termini di potenza, il nuovo iPad base sarà tutto tranne che “economico”. Questo, infatti, monterà il chip A15 Bionic di iPhone 13 che gli garantirà performance mozzafiato. Il dispositivo sarà più veloce della maggior parte dei desktop presenti in commercio. Per non farsi mancare niente, inoltre, Apple aggiungerà anche qualche chicca come una fotocamera posteriore migliorata. Il risultato sarà un prodotto valido sotto tutti gli aspetti ad un costo decisamente accattivante. Considerando che gli attuali modelli di iPad base partono da un minimo di 389 euro. Ci aspettiamo che i nuovi modelli partano da un qualcosa come 429 euro per il modello base!

A questo punto la domanda sorge spontanea, quando arriverà in campo il nuovo iPad di decima generazione? I rumors puntano tutti verso una direzione, settembre. Così come già fatto in passato, Apple potrebbe presentare il nuovo tablet entry-lever durante il keynote di settembre (quello degli iPhone 14 per intenderci). Se così fosse, il lancio sul mercato avverrà tra fine settembre e inizio ottobre. Sarà davvero così? Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph credit: rendersbyshailesh.com