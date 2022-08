Ne abbiamo parlato per mesi, il momento è quasi arrivato. Stando a quanto dichiarato in un recente report di Bloomberg, Apple avrebbe già deciso la data di presentazione dei suoi nuovi prodotti, compresi gli iPhone 14: il 7 settembre. Pronti per scoprire tutte le novità dei nuovi melafonini?

Gli iPhone 14 sono stati definiti da molti analisti come gli smartphone Apple più interessanti degli ultimi anni. Apple stessa si aspetta che le vendite di tutti e 4 i modelli saranno molto alte. Quest’anno non avremo più la versione mini. Questa, verrà sostituita da una nuova ed esclusiva versione Max base. Ecco cosa dobbiamo aspettarci dall’evento.

iPhone 14: nuovi melafonini e molto altro in arrivo il 7 settembre

Cosa bisogna aspettarsi dall’evento Apple di settembre? Innanzitutto, i 4 nuovi modelli di iPhone. In ordine saranno: iPhone 14, 14 Max, 14 Pro e 14 Pro Max. Il design dei dispositivi rimarrà lo stesso degli iPhone 13. Cambierà il processore (A16 Bionic) e il design del notch per i modelli Pro. Anche la fotocamera posteriore otterrà un interessante upgrade. Stando ai prezzi, si prevede un aumento del 15% per i modelli Pro. I modelli base continueranno a partire da 939 euro. I melafonini non saranno l’unica novità dell’evento. Molto probabilmente, infatti, vedremo nascere anche i nuovi Apple Watch Series 8 e i nuovi iPad economici di cui abbiamo parlato tanto in questi giorni.

Apple non ha ancora dato informazioni ufficiali in merito all’evento di settembre. Quella del 7 settembre è momentaneamente solo una voce non confermata. Se dovesse rivelarsi veritiera, Apple inizierà ad inviare gli inviti per l’evento tra fine agosto e inizio settembre. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: zelbo.nyc