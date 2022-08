Il mercato delle scope elettriche senza filo, in seguito al grandissimo successo riscontrato da Dyson, ha iniziato ad evolversi ed espandersi, sino a raggiungere una portata incredibile, con tante possibilità di scelta per l’utente finale. Oggi vi parliamo di Shark IZ320EUT, una scopa elettrica senza filo dalle ottime prestazioni, in vendita ad un prezzo di listino (con batteria doppia) di 529 euro. Conosciamola da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Estetica

La prima cosa che notiamo dalla confezione è una disposizione verticale, in netto contrasto con l’apertura classica orizzontale, ciò permette di risparmiare spazio nel posizionamento, ma rende complesso riuscire ad estrarre correttamente gli accessori dalla scatola stessa.

Il prodotto è quasi interamente realizzato in plastica, la dotazione di accessori è notevole, infatti parliamo di una lancia da 30cm, un multisuperficie, una spazzola anti-allergeni, un Pet con PowerFins, una comoda borsa per il trasporto di tutti gli accessori, una base di ricarica doppia, e 2 batterie agli ioni di litio. Una buonissima dotazione che amplia notevolmente le possibilità di utilizzo della scopa stessa.

I materiali di costruzione sono buoni, non abbiamo mai notato scricchiolii di alcun tipo, né offre la sensazione di essere poco robusta o affidabile. Le dimensioni sono adeguate alla tipologia del prodotto, raggiungono 26 x 24,5 x 118 centimetri, con un peso che si aggira sui 4kg. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, è estremamente maneggevole, grazie alla presenza delle due ruote nella parte inferiore, è facile spostarla in ambienti anche particolarmente ristretti; il peso non è eccessivo, è leggermente sbilanciato nella parte posteriore, impedendo così il posizionamento verticale, tuttavia la presenza del motore nella parte alta della scopa, rende facilissimo pulire sotto divani o tavolini. Il tutto è impreziosito dalla presenza del tubo Flexology, basta premere un pulsante per flettere la parte centrale della scopa, raggiungendo inclinazioni mai viste prima.

Il controllo della Shark IZ320EUT avviene tramite i tre pulsanti posizionati nella parte alta, ed il piccolo schermino LED non a colori (né touchscreen), sul quale vengono visualizzate la modalità di utilizzo e la carica residua. Premendo i relativi tasti sarà possibile impostare la potenza di aspirazione (o velocità della spazzola), scegliendo tra tre modalità differenti, variare tra pavimento duro o tappeto, e naturalmente accendere/spegnere il dispositivo.

L’impugnatura è ergonomica ed adatta a tutti, appena dietro la stessa trova infine posto la batteria (completamente removibile), e ricaricabile tramite l’apposito caricatore doppio in confezione. Nell’utilizzo quotidiano, abbiamo sicuramente sentito la mancanza di una base d’appoggio dedicata.

Il contenitore della polvere è posto nella parte posteriore, è facilmente raggiungibile, ha una capacità di circa 0,7 litri, e lo possiamo ritenere dimensionalmente in linea con gli standard del settore. L’attenzione agli allergeni ha spinto Shark ha dotare il prodotto di Anti-Allergen Complete Seal, ovvero un filtro in grado di catturare il 99,9% degli allergeni, riuscendo ad intrappolarli nell’aspirapolvere, evitando così che vengano dispersi nell’aria.

Hardware e Specifiche

La Shark IZ320EUT, come anticipato, è una scopa elettrica senza filo, ovvero non necessita di un collegamento fisso alla corrente, data la presenza della batteria integrata (da 2350 mAh, con ricarica completa in 4 ore). L’autonomia dipende direttamente dalla potenza impostata, vi possiamo comunque dire che si aggira sui 120 minuti in modalità normale, considerando entrambe le batterie (60 minuti circa l’una).

Una delle caratteristiche che rende maggiormente speciale il modello recensito, è sicuramente legata alla spazzola, la DuoClean di Shark, migliorata con PowerFins. In poche parole è composta da due rulli motorizzati, completati con una fila di LED bianchi nella parte anteriore, perfetta per ogni tipologia di pavimento; passare dalla superficie dura al tappeto è semplicissimo, basta premere il pulsante sull’impugnatura, ed il gioco è pressoché fatto.

Il design innovativo del rullo riesce a penetrare in ogni setola del tappeto, senza comunque perdere qualità di aspirazione anche sui pavimenti più duri, data la presenza di una spazzola anteriore morbida, il cui scopo è di aspirare i frammenti e di staccare la polvere incrostata dalla superficie. La potenza di aspirazione è ottima (50% in più del modello precedente) per ogni esigenza ed evenienza, anche solamente in modalità Eco (ricordiamo essere presenti anche Standard e Boost).

La tecnologia sfruttata non finisce qui, parliamo anche di Anti Hair Wrap, data la presenza di uno speciale parasetole con pettine, il quale attiva una sorta di autopulizia della spazzola in fase di utilizzo, andando a rimuovere i peli ed i capelli da rullo, ed evitando la formazione di fastidiosi grovigli (è perfetto con peli lunghi e corti di animali, oltre che di capelli).

Data l’elevata presenza di accessori, è anche un prodotto estremamente versatile, diventando in men che non si dica portatile, e perfetto per aspirare gli interni della macchina, dietro un termosifone, il tavolo della cucina, o poltrone e divani. La rumorosità è inferiore alle aspettative, è risultata essere più silenziosa dei modelli concorrenti, di gran lunga rispetto al Dyson V11.

Shark IZ320EUT: conclusioni

In conclusione Shark IZ320EUT è la scopa elettrica senza filo che ci sentiamo di consigliare calorosamente a tutti i possessori di animali domestici, che sono alla ricerca di un prodotto estremamente maneggevole, ed in grado di aspirare alla perfezione i peli senza che si possano aggrovigliare. I suoi punti di forza sono legati alla grande versatilità, i buoni materiali costruttivi, la potenza più che sufficiente, e naturalmente la spazzola unica nel proprio genere, per concludere con una eccellente autonomia.

Dall’altro lato della medaglia troviamo sicuramente l’assenza di una base di ricarica, che faciliti il posizionamento in posizione eretta (anche se si può ripiegare il tubo), rendendola anche più facilmente accessibile.