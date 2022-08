Cecotec Mambo Habana e Bimby TM6 di Vorwerk, sono a conti fatti i due migliori robot di cucina attualmente disponibili sul mercato, dotati di specifiche tecniche molto simili tra di loro. Per questo motivo vogliamo proporvi un confronto, in modo da capire a tutti gli effetti quale sia il migliore tra i due.

I prodotti promettono sostanzialmente le stesse identiche funzioni, senza differenze particolari in termini di prestazioni o di funzionalità, ciò che permette di propendere verso l’uno piuttosto che l’altro, pare essere legato all’estetica, agli accessori ed a piccolissime differenze in termini prestazionali. Per comodità suddividiamo il confronto in relazione agli aspetti che rendono migliore il singolo modello, inserendo anche le similitudini.

Mambo Habana: ciò che lo rende migliore

Prezzo di vendita: indubbiamente il prezzo di vendita è l’aspetto principale, il Mambo Habana ha un costo di 420 euro circa (acquistatelo qui) nella variante con due caraffe, il Bimby invece 1359 euro (più di 3 volte).

Mambo Habana vs Bimby TM6: ciò che li rende simili

Temperatura massima : entrambi i prodotti riescono a raggiungere una massima temperatura di 120 gradi celsius.

: entrambi i prodotti riescono a raggiungere una massima temperatura di celsius. Boccale in acciaio: come anticipato, entrambi dispongono di un comode boccale in acciaio inossidabile.

acciaio: come anticipato, entrambi dispongono di un comode boccale in acciaio inossidabile. Display digitale touchscreen: il display è da 7 pollici , con possibilità di collegare i prodotti al WiFi e gestirli dallo smartphone, sfruttando la corrispettiva applicazione mobile.

touchscreen: il display è da , con possibilità di collegare i prodotti al e gestirli dallo smartphone, sfruttando la corrispettiva applicazione mobile. Funzioni: sebbene con il Mambo le funzioni siano teoricamente raddoppiate (30 contro 15), le prestazioni sono pressoché equipollenti.

Bimby TM6: ciò che lo rende unico

Chiusura automatica : il Mambo Habana ha un sistema di chiusura non troppo intuitivo e maneggevole, il Bimby invece ha un processo completamente automatico (e molto più comodo).

: il Mambo Habana ha un sistema di chiusura non troppo intuitivo e maneggevole, il Bimby invece ha un processo (e molto più comodo). Prelavaggio: sebbene entrambi siano lavabili in lavastoviglie, con il Bimby è possibile aggiungere piccola quantità di acqua e detersivo, ed il dispositivo provvederà ad un lavaggio superficiale del boccale.

Mambo Habana vs Bimby TM6: conclusioni

Al netto di tutte le considerazioni appena espresse, è facile notare quanto il confronto sia favorevole al Mambo Habana di Cecotec, sopratutto per la presenza di due boccali, prezzo di vendita, facilità di acquisto, cucchiaio MamboMix, potenza regolabile e timer prolungato. Gli aspetti migliori del Bimby sono invece risicati a due funzioni accessori, di cui effettivamente molti di noi potrebbero anche fare di meno.