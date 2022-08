La generazione X e i boomer hanno assistito a uno dei successi musicali più singolari di Janet Jackson della fine degli anni 80. E oggi si è scoperto che la sua musica ha un nuovo potere: crash di computer e laptop.

Di cosa parla questa storia che coinvolge Janet Jackson con i laptop?

Raymond Chen, Chief Software Engineer di Microsoft, ha raccontato quanto è accaduto quando i vecchi laptop Windows XP hanno riprodotto il video musicale Rhythm Nation di Janet Jackson.Chen ricorda la storia di un collega dell’assistenza prodotti di Windows XP. Un importante produttore di computer anonimo ha scoperto che la riproduzione del video di Jackson causava il crash di alcuni modelli di laptop.

Quel che rendeva tutto più strano era che, quando qualcuno riproduceva il video musicale vicino a un altro laptop, anche quel laptop veniva bloccato. Allora perché la canzone ha causato il crash dei computer? Si è scoperto che la canzone conteneva una frequenza di risonanza che ha influenzato i dischi rigidi dei laptop. Chen ha aggiunto questo: “Si scopre che la canzone conteneva una delle frequenze di risonanza naturali per il modello a 5400 rpm di dischi rigidi portatili utilizzati da loro e da altri produttori“.

In altre parole: riprodurre quella canzone produceva specifiche onde sonore che vibravano alla stessa frequenza di quelle sul disco rigido. Di conseguenza, causava il guasto dei laptop. Questo è noto come risonanza vibrazionale. Fortunatamente, il produttore ha risolto il problema aggiungendo un filtro personalizzato alla pipeline audio in grado di rilevare e rimuovere le frequenze dannose durante la riproduzione audio.

Si sono verificati altri casi di risonanza vibrazionale?

Sì, ci sono anche altri casi di risonanza di vibrazioni che causano effetti locali. Uno sviluppatore Microsoft ha commentato che il gioco 101 Monochrome Mazes “potrebbe crashare sul pc“. Perché la traccia dell’altoparlante e la traccia di ripristino sono vicine l’una all’altra.

Nel 1940, il ponte sospeso di Tacoma Narrows crollò a causa di raffiche di vento. Questo creò una risonanza vibrazionale che corrispondeva alla frequenza naturale del ponte. Ciò ha fatto oscillare, ruotare e infine crollare il ponte. Una prova che questo fenomeno non si verifica solo nei PC portatili. In effetti, i soldati che marciano all’unisono su un ponte possono creare risonanza vibrazionale.

Nel 2011, il centro commerciale TechnoMart di Seoul è stato evacuato in risposta a un’oscillazione di 10 minuti. I funzionari credevano che fosse tutta colpa di un terremoto localizzato. Ma i colpevoli erano in realtà un gruppo di persone di mezza età che facevano esercizi di Tae Bo sulla canzone di Snap “The Power“.

Quindi le vibrazioni possono causare il crash del computer e far cadere un ponte. Fortunatamente Janet Jackson non ha pubblicato canzoni che disturbano la pace dei laptop, deve essere stato frustrante viverle.