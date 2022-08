Pare proprio che le voci che giravano nei giorni scorsi fossero vere. Poche ore fa, Apple ha annunciato ufficialmente un nuovo evento di presentazione. Il prossimo 7 settembre, l’azienda californiana svelerà una serie di nuovi prodotti. In prima linea troveremo gli iPhone 14. Le sorprese, però, sono proprio dietro l’angolo. Ecco cosa possiamo aspettarci.

L’evento Apple di questo settembre sarà uno dei più ricchi degli ultimi tempi. Stando a quanto emerso online, infatti, Apple lo sfrutterà per portare in campo: 4 nuovi modelli di iPhone 14, un nuovo modello di iPad, 2 nuovi modelli di Apple Watch, 1 nuovo modello di AirPods Pro. Sarà davvero così?

iPhone 14: come saranno i nuovi melafonini

Veniamo a ciò che tutti vogliono sapere: come saranno i nuovi iPhone 14? Pare proprio che Apple quest’anno farà il botto. Sono previsti 4 modelli di iPhone, tutti con design ispirato ai modelli dello scorso anno. Arriverà in campo una nuova versione base Max che sostituirà la mini venduta da Apple negli ultimi due anni. Stando alle caratteristiche, pare che l’azienda differenzierà in maniera netta i modelli “base” dai Pro. I base, infatti, manterranno lo stesso chip A15 Bionic dello scorso anno e porteranno in campo solo una serie di novità definite “minori”. I Pro, invece, avranno un notch ridisegnato, un chip totalmente nuovo (A16 Bionic), fotocamera nuova di zecca e anche tutte le novità “minori” dei modelli base. I prezzi dei modelli base resteranno in linea con quelli dello scorso anno. I prezzi dei Pro, invece, potrebbero subire un aumento del 15% rispetto allo scorso anno.

E per quanto riguarda gli altri prodotti? Anche su questi le aspettative sono molto alte. Gli Apple Watch Series 8, in arrivo in due versioni, poteranno in campo una serie di funzioni mai viste prima su nessun altro smartwatch. L’iPad in arrivo sarà economico, avrà un design rinnovato e un chip super potente. Probabilmente, convincerà anche i più scettici. Infine, gli AirPods Pro di seconda generazione, grazie ad una nuova tecnologia, garantiranno una qualità audio senza precedenti.

In pratica, parecchia carne sul fuoco. bisogna solo capire se quanto si dice sia effettivamente quello che sarà. Ciò che è certo al 100% è che vedremo i nuovi iPhone 14 e i nuovi Apple Watch. Sul resto, anche se gli analisti sembrano essere abbastanza certi, ci lasciamo ancora il beneficio del dubbio. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com