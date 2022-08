Avete un iPhone? Allora non potete assolutamente perdervi il nuovo aggiornamento WhatsApp. Finalmente, l’app di messaggistica per iOS si aggiorna con una serie di funzioni attese da molto tempo. Curiosi di sapere di che si tratta? In questo articolo andiamo ad indicarvele tutte.

Nelle scorse settimane, abbiamo parlato di una marea di novità in arrivo su WhatsApp. La maggior parte di queste, fino ad ora, sono state esclusive di una cerchia ristretta di utenti. Grazie al nuovo aggiornamento dell’app per iOS rilasciato nelle scorse ore, tutti gli utenti iPhone possono finalmente provarle!

WhatsApp: le magnifiche novità del nuovo aggiornamento iOS

La versione contenente tutte le novità di cui stiamo per parlarvi è la 22.17.77 disponibile su App Store da qualche ora. Se non lo avete già fatto, vi consigliamo di scaricare l’aggiornamento al più presto. Le novità introdotte sono ben 4, tutte molto interessanti:

1) Trasferimento dati da Android a iOS in modo sicuro

Dopo le richieste degli utenti, WhatsApp ha finalmente deciso di rilasciare una funzione in grado di trasferire, in maniera sicura, i dati dell’app da dispositivi Android ad iPhone. Tutto ciò che bisogna fare è scaricare le ultime versioni dell’app WhatsApp (per iOS e per Android), scaricare l’app “Passa a iOS” e seguire le istruzioni guidate!

2) Reazioni ai messaggi con tutte le emoji

Niente più limiti, grazie alla nuova versione di WhatsApp per iOS, è possibile aggiungere reazioni ai messaggi utilizzando qualsiasi tipo di emoji.

3) Limite partecipanti gruppi aumentato a 512

I gruppi WhatsApp non riescono a contenere tutti i partecipanti necessari? Beh nessun problema! Grazie al nuovo aggiornamento, i gruppi possono contenere fino ad un massimo di 512 partecipanti. Riempirli sarà quasi impossibile!

4) Limite dimensione massima file portato a 2 GB

Finalmente Zuckerberg ha capito che alcuni utenti necessitano di inviare file consistenti tramite WhatsApp. Grazie al nuovo aggiornamento il limite di dimensione massima dei file è stato portato a 2 GB!