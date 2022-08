Non riuscire proprio ad aspettare il prossimo 7 settembre per vedere i nuovi iPhone 14? Nessun problema, potete vederli in anteprima già da ora! Ebbene sì, non è uno scherzo. A pochi giorni dall’evento ufficiale di presentazione dei nuovi melafonini, sono trapelate online diverse foto di quello che dovrebbe essere il modello più atteso, il 14 Pro. Come sarà esteticamente? Scopriamolo insieme.

Nel corso delle scorse settimane, abbiamo detto più volte che Apple ha deciso di non cambiare il design dei nuovi iPhone. I 4 modelli, in generale, saranno molto simili a quelli dell’anno scorso. Si vocifera, però, un’interessante differenza per quanto riguarda le varianti Pro. Queste, dovrebbero avere un notch a pillola mai visto prima. Le foto trapelate online in queste ore, sembrano confermare il tutto.

iPhone 14 Pro: il notch a pillola ci sarà

A pubblicare quella che sembrano essere foto autentiche dei nuovi iPhone 14 Pro, un utente Twitter dal nome DuanRui. La cosa che salta subito all’occhio è il diverso design del display (foto in basso). Ebbene sì, il notch risulta essere totalmente diverso rispetto a quello visto sugli iPhone 13. Definito “a pillola” per la forma allungata di uno dei due fori, è di dimensioni molto più contenute e permette una visione più ampia dello schermo. Un tocco di modernità necessario su uno smartphone dal costo non proprio economico.

Questa tipologia di notch non arriverà su tutti e 4 i modelli di iPhone 14. Come già anticipato, sarà un’esclusiva (solo quest’anno) dei modelli Pro. Le varianti basi, 14 e 14 Max, continueranno a proporre il notch degli iPhone 13. Ora che una delle caratteristiche di iPhone 14 più chiacchierate è stata letteralmente confermata, come farà Apple a sorprendere tutti durante l’evento di presentazione? Staremo a vedere. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: zelbo.nyc