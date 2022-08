Ariete Steam Mop Foldable è un’ottima scopa lavapavimenti a vapore pieghevole con una versatilità estrema, grazie proprio al suo essere foldable, nonché alla presenza di numerosi accessori che ne permettono i più svariati utilizzi. In vendita ad un prezzo inferiore ai 100 euro, può davvero essere considerata una valida alternativa ad esempio alla scopa a vapore di Polti. Scopriamola da vicino nella nostra recensione completa.

Estetica e Design

La prima cosa che balza all’occhio è il suo essere economica, a tutti gli effetti non è troppo resistente, è realizzata interamente in plastica, non particolarmente rigida (anzi si sente qualche scricchiolio di troppo). Sebbene sia lucida, non si sporca facilmente, né si rischia di rovinare; dimensionalmente parlando è allineata con le aspettative, poiché raggiunge 30 x 21,50 centimetri (lunghezza e larghezza), per un’altezza complessiva di 111 centimetri.

L’impugnatura è semplice, ma allo stesso tempo decisamente ergonomica, infatti è facile utilizzarla anche per lungo tempo, senza difficoltà, oltretutto il peso di soli 2,38 kg, la rende estremamente maneggevole. L’ Ariete Steam Mop Foldable non presenta una batteria interna, di conseguenza deve sempre essere utilizzata collegata ad una presa a muro. Nonostante tale limitazione, essendo il cavo lungo circa 5 metri, lo riteniamo più che adeguato per la pulizia approfondita della casa.

L’altro tratto distintivo del prodotto recensito è sicuramente la sua modularità, in altre parole è un prodotto che può essere scomposto in più parti, per estendere al massimo l’usabilità quotidiana. Il corpo centrale può essere staccato dal manico per la pulizia di divani o simili, ad esempio, e facilmente trasportabile con la maniglia posta poco sopra; aspetti sicuramente apprezzati che non ci saremmo aspettati a tale livello di prezzo finale.

La dicitura foldable nel nome non lascia alcun dubbio, la testa è snodabile, ovvero può essere letteralmente piegata per raggiungere l’inclinazione perfetta per la pulizia sotto tavolini, divani o mobili in generale. Una comodità non da poco, che ritroviamo ad esempio in questo aspirapolvere Shark, che aiuta il consumatore nella pulizia, senza dover noi stessi raggiungere inclinazioni particolari, per raggiungere le aree più nascoste dell’abitazione. Il tutto è impreziosito dalla testa snodabile, sotto la quale vanno posizionati i panni per la pulizia; l’aggancio a strappo è semplicissimo, alla portata di ogni utente.

Specifiche e Prestazioni

L’ Ariete Steam Mop Foldable è tecnicamente una scopa lavapavimenti a vapore, proprio quest’ultimo rappresenta il componente fondamentale che garantisce una pulizia approfondita, riuscendo difatti ad eliminare il 99,9% dei germi e dei batteri, senza necessariamente incorrere nell’utilizzo di detergenti chimici.

Nella parte centrale è posizionato un serbatoio d’acqua di 350cc, dopo aver collegato il prodotto, in pochissimi secondi verrà raggiunta la temperatura di 100 gradi (è necessario davvero meno di un minuto), necessaria per la “creazione” del vapore. Il serbatoio garantisce una pulizia continua per circa 18 minuti, prima di dover effettuare il refill; l’autonomia è ottima, ed in questo momento entra in gioco il suo essere collegata ad una presa a muro, poiché non sarà necessario interrompere la pulizia, basterà riempire nuovamente il serbatoio, per proseguire indisturbati.

Le prestazioni sono eccellenti, abbiamo sicuramente apprezzato la velocità nell’erogazione del vapore, dal momento del collegamento alla presa a muro, e sicuramente la possibilità di regolare l’intensità dello stesso. La presenza della piccola manopola nella parte superiore, permette difatti di gestire il flusso, in modo da adattarlo secondo le proprie esigenze.

Ariete Steam Mop Foldable: conclusioni

In conclusione Ariete Steam Mop Foldable è un prodotto da consigliare assolutamente agli utenti che vogliono spendere poco e godere comunque di una casa pulita da germi e batteri. Innumerevoli sono gli accessori inclusi in confezione in grado di ampliare l’usabilità quotidiana, impreziositi appunto dall’essere foldable e dalla testa snodabile; la modularità rappresenta senza dubbio uno degli aspetti più positivi del prodotto, su cui vogliamo nuovamente porre l’attenzione e l’accento.

L’unico aspetto negativo è forse legato all’assenza di una batteria, anche se il dover essere sempre collegati alla presa a muro, non può che estendere l’usabilità temporale nel corso della singola giornata (ed è sicuramente un bene).