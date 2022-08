Vuoi cambiare la lingua su WhatsApp e ti stai chiedendo se esiste un modo per farlo senza dover necessariamente modificare la lingua dello smartphone? La risposta è sì. Fortunatamente per te, WhatsApp ha appena rilasciato una funzione che serve proprio a tale scopo. Andiamo a scoprire insieme di che si tratta.

Fino a poco fa, se volevi cambiare la lingua su WhatsApp dovevi necessariamente cambiare la lingua dello smartphone. Adesso, grazie ad una nuova funzione lanciata poche ore fa per i beta tester, è possibile cambiare lingua direttamente all’interno dell’app. Ecco in che modo.

WhatsApp: come cambiare lingua all’interno dell’app

Non è la prima volta che WhatsApp porta in campo una funzione che permette di cambiare lingua all’interno dell’app. Qualcosa di molto simile era già stata lanciata nel mese di aprile, sempre per i beta tester. Tuttavia, pare che ci sia stato qualche problema che abbia costretto la casa a rimuovere la novità dopo poco tempo. Poche ore fa, il ritorno a sorpresa. Grazie alla nuova funzione è possibile cambiare la lingua all’interno di WhatsApp in qualsiasi momento si voglia. In che modo? Accedendo alle impostazioni dell’app. All’interno di esse, ora compare una nuova sezione chiamata “Lingua App”. Selezionandola, è possibile scegliere la lingua da impostare esclusivamente per l’applicazione. Facile come bere un bicchiere d’acqua.

Come al solito, a parlare della novità è stato il noto WABetaInfo. La funzione è attualmente presente nella sola beta 2.22.19.10 per dispositivi Android. Se i test andranno per il verso giusto, vedremo arrivare la novità al pubblico (anche per utenti iOS) nelle prossime settimane. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.