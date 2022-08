La nuova impastatrice Ariete della linea Moderna, è il prodotto perfetto per impastare e montare, dotato di un design estremamente elegante, nonché comunque un prezzo più che adeguato (sui 200 euro circa), alle prestazioni ed alla cura al dettaglio fornita dalla stessa azienda. Vediamola da vicino con la nostra recensione completa.

Estetica e Design

Uno degli aspetti più sorprendenti di tutti i prodotti di casa Ariete, riguarda sicuramente il design, la cura con la quale l’azienda realizza i propri dispositivi, è il valore aggiunto che molto spesso giustifica un prezzo leggermente superiore alla media. L’Ariete planetaria Moderna non delude le aspettative, è realizzata in alluminio pressofuso, con qualche piccolo inserto in plastica, in tre colorazioni (rosso, bianco e nero); i materiali sono eccellenti, è un prodotto robusto, affidabile e sicuro, senza scricchiolii o instabilità particolari. Se proprio la parte lucida superiore tende a sporcarsi facilmente, e potrebbe essere leggermente complesso pulirla appieno.

Una volta poggiato su un piano di lavoro, difficilmente riuscirete a spostarlo, data la presenza di numerose ventose che lo agganciano alla perfezione; le dimensioni sono allineate con gli altri modelli dello stesso tipo, poiché raggiungono 375 x 22 x 36,50 centimetri, con un peso di 6,95 kg. Dato il design tanto curato, può essere facilmente scambiato per un elemento d’arredo, ed essendo della linea Moderna, giustamente non sfigura anche nelle cucine più recenti.

Specifiche e Prestazioni

L’Ariete impastatrice Moderna presenta un sistema di sblocco della testa affidabile, rappresentato dal pulsante posto appena sopra la ghiera di selezione della velocità. Stesso discorso per l’aggancio delle fruste, da ruotare dopo aver inserito correttamente le stesse, risultando alla portata anche dell’utente meno avvezzo alla tecnologia.

In confezione troviamo 3 accessori da montare: la frusta per montare a neve (in acciaio inox), il gancio per impastare e la classica foglia per mischiare gli ingredienti. La lunghezza è corretta, riescono a catturare alla perfezione tutti i residui, senza intaccare la ciotola, non mancano la spatola in silicone ed il coperchio sparaschizzi.

La ciotola è realizzata in acciaio inox, con capienza di 5,5 litri; a differenza del prodotto in sé, è più leggera e poco resistente, la sensazione è che si possa piegare con facilità. Può essere lavata senza problemi in lavastoviglie, comodissima l’impugnatura, ottimo l’aggancio alla planetaria. In pochi attimi può essere posizionata senza problemi, anche alla massima capienza e velocità, il prodotto non si muove di un millimetro, restando fermo ed ancorato alla superficie.

Spostando l’attenzione nella parte alta, troviamo l’unico aggancio per gli accessori, in particolare il kit opzionale (da acquistare a parte) per tritacarne, insaccati e trafila pasta. Non sarà possibile utilizzare altro tipo di accessori con il prodotto recensito.

La potenza massima è di 1600 watt, le velocità vengono gestite dalla ghiera anteriore, con una buona selezione (11 velocità) e variabilità. La forza è più che sufficiente per mischiare correttamente gli impasti più duri, ed anche alla massima capienza; la rumorosità è in linea con i prodotti dello stesso tipo, non presenta differenze sostanziali.

Ariete impastatrice Moderna: conclusioni

Ariete dimostra ancora una volta di essere in grado di produrre prodotti eccellenti, dotati di un design unico ed accattivante. La sua Impastatrice Moderna non è altro che una planetaria dalle prestazioni ottime, impreziosita da una estrema attenzione al dettaglio, nonché comunque alla scelta delle materie prime. Completano il tutto una potenza più che sufficiente, ed una capienza adeguata della ciotola inclusa in confezione.

Gli aspetti negativi sono sostanzialmente due: manca un LED attorno nella frusta che illumini il contenuto della ciotola, e forse la dotazione di accessori è troppo ridotta per la fascia di prezzo di posizionamento.