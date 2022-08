Negli ultimi anni, la popolarità dei colori e della colorazione tra gli adulti è cresciuta enormemente. E non solo sai tratta di un compito semplice e divertente, ma anche un’attività benefica per la salute mentale. Questa popolarità ha reso tale attività associata ai bambini una pratica di cui gli adulti possono godere e trarne beneficio. Ecco perché è più facile trovare di questi tempi libri speciali da colorare per adulti con vari disegni. Alcuni sono mandala, intricati motivi di fiori, animali o persino opere d’arte.

Benefici alla salute

Colorare è un’attività interessante e benefica per la nostra salute mentale. È possibile comprare libri di questo genere sia nei negozi fisici che digitali. Ma c’è anche la possibilità di stampare le proprie immagini da colorare. Anche se preferisci colorare su un dispositivo mobile, puoi trovare una varietà di applicazioni che offrono l’opportunità di sviluppare la pratica ma in modo digitale.

I benefici della colorazione per la salute

Promuove la consapevolezza. Colorare rende completamente concentrati e ostinati nel continuare a svolgere l’attività fino a quando non la si finisce. L’attività di colorazione ti farà concentrare sulla scelta dei colori e sulla pittura senza uscire dalla linea. Ma soprattutto ti farà pensare solo al momento presente. E questo perché quando colori, usi le parti del cervello che migliorano la concentrazione, lasciando dietro di sé pensieri stressanti.

Allevia lo stress. Colorare aiuterà a calmare il cervello e rilassare il resto del corpo. Di conseguenza, potresti notare che il tuo sonno migliorerà e l’affaticamento sembrerà ridotto. Inoltre, è un’attività che ridurrà i dolori muscolari, la frequenza cardiaca, la respirazione e i sentimenti di depressione e ansia.

Dimenticare la perfezione. Dal momento che non esiste un modo giusto o sbagliato di colorare, puoi rilassare la mente e non cercare la perfezione. Inoltre non è un’attività competitiva, quindi non ci sono premi da vincere o livelli da superare. Devi solo concentrarti sul goderti il ​​momento, trovare divertimento e relax mentre colori.

Altri modi per alleviare lo stress

Ma se sei uno di quelli che non può scaricare lo stress mentre colora, allora puoi cercare altre alternative. Ad esempio, fare altre attività divertenti come passare del tempo di qualità con il tuo animale domestico. Potresti anche goderti un buon libro, la lettura a volte aiuta le persone a rilassarsi.

Altre cose che si potrebbe fare è massaggiare i lobi delle orecchie per alcuni minuti fino a quando non provi una sensazione di sollievo. Ballare è anche un’attività molto terapeutica per molte persone e aiuta a fare un po’ di esercizio. Infine, fare respiri profondi è un ottimo modo per ridurre la risposta del tuo corpo alle minacce percepite.