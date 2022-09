Il brand POCO ha ufficialmente confermato la data di lancio globale dei suoi prossimi smartphone. Secondo l’invito ufficiale all’evento, i nuovi POCO M5 faranno il loro debutto a livello globale il 5 settembre 2022.

È importante conoscere il proprio scopo e le proprie esigenze quando si sceglie uno smartphone. Di fronte a configurazioni di prestazioni complesse e un’incredibile gamma di modelli di telefoni, come sceglieremmo lo smartphone più adatto a noi? A dire il vero, qualche aspetto da considerare c’è e potremmo valutarlo molto facilmente.

Poniamo che questa sia la tua vita quotidiana:

– Se sei un fan del binge-watching. Una volta iniziato a guardare, non può finire facilmente;

– Se sei un utente fedele di brevi video. Non puoi fare a meno di passare al video successivo mentre lo guardi;

– Se sei un appassionato di fotografia a cui piace registrare la tua vita quotidiana.

Supponiamo che tu voglia un device con un’eccellente esperienza audio e video a un prezzo accessibile, allora non puoi perderti il prossimo dispositivo con esperienza audio e video a dir poco impressionanti che risponderà al nome di POCO, un marchio con un’elevata redditività: lo slogan di POCO M5s è “il divertimento magico“. Le prestazioni di POCO M5 in termini di fotografia, display e audio sono entusiasmanti e degne di essere aspettate. Diamo un’occhiata a seguire!

Display magico

Come fan del binge-watching, occorrono requisiti elevati per la visualizzazione dello schermo. Fortunatamente POCO M5s è dotato dello schermo AMOLED che non può non piacere!

Sia che si guardino film, serie TV o video, l’effetto di visualizzazione di POCO M5s è eccellente, in particolare il colore. Conoscendo i colori spenti dello schermo LCD, quello AMOLED attira immediatamente l’attenzione. C’è anche un evidente vantaggio. Quando si acquista online, non c’è più da preoccuparsi dell’aberrazione cromatica dovuta a problemi di visualizzazione dello schermo. Un altro motivo per cui può piacere lo schermo AMOLED è la sua altissima luminosità. Lo schermo di POCO M5s ha un’eccellente luminosità di picco di 1.100 nits, che consente di leggere e navigare in modo chiaro e senza sforzo, anche in pieno sole.

Chi non sta sveglio tutta la notte tra i giovani contemporanei? Un problema se consideriamo che, sebbene sia divertente giocare al telefono, gli occhi inevitabilmente ne soffriranno a lungo andare. Se vuoi giocare sul tuo smartphone in tutta tranquillità, devi attivare la modalità Eye Comfort. La modalità di lettura 3.0 su POCO M5s è molto adatta per la maggior parte degli amanti degli e-book. L’attivazione di questa funzione durante la lettura può ridurre facilmente l’affaticamento degli occhi. Per quanto riguarda lo sfarfallio dello schermo AMOLED di cui molte persone potrebbero preoccuparsi, basta attivare l’oscuramento DC, quindi non devi preoccuparti di stare sveglio fino a tardi per guardare la serie TV.

Quando si guarda un film su uno smartphone con orientamento orizzontale, è possibile avere la sensazione di essere sempre “fuori ruolo” se il dispositivo è dotato di un solo altoparlante. Questo comporta che si ha un volume enorme su un lato e quasi nessun suono dall’altra parte, non c’è esperienza immersiva! POCO M5s è dotato di doppi altoparlanti superiori e inferiori. Quando si guardano film e serie TV con orientamento orizzontale, è possibile ottenere effetti sonori stereo e più realistici!

Alcune indiscrezioni

Per quanto riguarda le altre specifiche, lo smartphone dovrebbe sfoggiare un design unico e sarà disponibile in due distinte opzioni di colore. Il Poco M5 sarà un dispositivo 4G che funzionerà su Android 12 e sfoggerà un display LCD da 6,58 pollici con Full HD+. Mentre il pannello posteriore dovrebbe presentare una trama simile alla pelle al suo tatto e il dispositivo potrebbe anche essere dotato di uno scanner di impronte digitali montato lateralmente.

Con i due punti di forza chiave di “AMOLED+ 64MP/FHD+”, il prezzo con questa specifica sul mercato può superare i 200€.

Infine, se vuoi conoscere altri punti salienti dei POCO M5, puoi anche seguire l’account Twitter ufficiale di POCO. Questo nuovo telefono cellulare con eccellenti prestazioni audio e video sarà rilasciato alle 20:00 del 5 settembre 2022 (ora BJT) in una conferenza di lancio. Altre sorprese saranno annunciate anche alla conferenza. Per favore lascia i tuoi commenti se hai altre idee per questo prodotto e ne discuteremo insieme!