Secondo due grandi studi sulle persone degli Stati Uniti e dell’Italia, assumere grandi quantità di cibi ultra processati sono strettamente collegati al rischio di sviluppare cancro e morte prematura. C’è un alto rischio tra gli uomini di sviluppare un tumore al colon-retto e di sviluppare malattie cardiache e morte prematura sia negli uomini che nelle donne. Gli alimenti ultra processati sono tutti quei cibi confezionati tra cui cibi surgelati, fritti, gelati e molto altro.

Moltissimi studi hanno suggerito questo collegamento tra cibi lavorati e obesità, cancro, malattie cardiovascolari e comunque morte in generale. Quindi questi due studi continuano su questa lunghezza d’onda, ossia questa tipologia di cibi è associata allo sviluppo di malattie croniche. Lo studio ha esaminato le diete oltre 200mila persone, sia uomini che donne, e hanno trovato un legame tra questi alimenti e il cancro al colon-retto negli uomini, ma non nelle donne.

Cancro e morte prematura, possibili conseguenze dell’eccessiva assunzione di cibi ultra processati

Le carni lavorate e ultra lavorate, come prosciutto, pancetta, salame, hot dog, carne secca e carne in scatola, sono state a lungo associate a un rischio più elevato di cancro intestinale sia negli uomini che nelle donne. Lo studio ha evidenziato che tutti questi alimenti hanno svolto un ruolo fondamentale. I ricercatori hanno scoperto che gli uomini che hanno avuto un consumo maggiore di questi cibi, hanno il 29% del rischio maggiore di sviluppare il cancro al colon. Tale associazione è rimasta anche dopo che i ricercatori hanno preso in considerazione l’indice di massa corporea di una persona o la qualità della dieta.

Come abbiamo già detto sopra questo studio ha rilevato che il rischio è maggiore per gli uomini, ma non per le donne. Perché esiste questa differenza? Le ragioni di una tale differenza di sesso sono ancora sconosciute, ma possono coinvolgere i diversi ruoli che l’obesità, gli ormoni sessuali e gli ormoni metabolici svolgono negli uomini rispetto alle donne. Una seconda differenza è quella che le donne possano aver scelto si cibi elaborati, ma leggermente più sani. Infatti lo studio ha suggerito che mangiare i latticini lavorati, come lo yogurt ad esempio, era associato ad un rischio minore di questo cancro nelle donne.

Differenze tra uomini e donne

Alcuni alimenti ultra processati sono più sani, come gli alimenti integrali che contengono pochi o nessun zuccheri aggiunti, e yogurt e latticini. Le donne avevano un rischio maggiore di cancro del colon-retto se consumavano più piatti pronti da mangiare o da riscaldare come la pizza. Tuttavia, gli uomini avevano maggiori probabilità di avere un rischio maggiore di cancro intestinale se mangiavano molta carne, pollame o prodotti pronti a base di pesce e bevande zuccherate. La popolazione soprattutto americana consuma grandi quantità di questi alimenti nella loro quotidianità, il 58% degli adulti e il 68% dei bambini. Dovremmo considerare di sostituire gli alimenti ultra processati con alimenti non trasformati o minimamente trasformati nella nostra dieta per la prevenzione del cancro e la prevenzione dell’obesità e delle malattie cardiovascolari.

Un secondo studio si è concentrato sulla morte prematura e hanno scoperto che analizzando due tipologie di cibi, sia i poveri di nutrienti che quelli ultra lavorati, entrambi possono portare ad una morte precoce. Infatti, oltre l’80% degli alimenti classificati dalle linee guida seguite nello studio come nutrizionalmente malsani erano anche ultra processati. Questi alimenti eccessivamente trasformati sono spesso ricchi di zuccheri aggiunti e sale, poveri di fibre alimentari e ricchi di additivi chimici, come coloranti artificiali, aromi o stabilizzanti. I ricercatori hanno scoperto che coloro che seguivano una dieta ultra elaborata mangiavano a un ritmo più veloce e mangiavano altre 500 calorie in più al giorno rispetto alle persone che mangiavano cibi non trasformati.

C’è chiaramente qualcosa in questi cibi che influenza le persone ad assumere questi cibi in modo eccessivo senza avvolte rendersene conto. Il perché ciò avvenga non è ancora chiaro e finché non ne scopriamo il motivo è bene assumere cibi più sani ed evitare quelli ultra lavorati.

Foto di M W da Pixabay