Tra notch ridisegnato, fotocamere migliorate e chip nuovo, le versioni Pro di iPhone 14 saranno le vere protagoniste dell’evento Apple del 7 settembre. Non è neanche tutto, gli smartphone premium di Apple potrebbero portare in campo una novità che gli utenti chiedono da tempo. Di che si tratta? Scopriamolo insieme in questo articolo!

Ne sono stati scovati riferimenti già all’interno dei codici di iOS 16, ora, si attende solo che Apple confermi il tutto. Pare che gli iPhone 14 Pro e Pro Max saranno i primi melafonini ad essere dotati di display always-on. Ebbene sì, l’interessante funzione arrivata già anni fa su Apple Watch e attesa sugli iPhone 13 Pro, sembra essere pronta a debuttare sui melafonini di quest’anno.

iPhone 14 Pro: come apparirà il blocco schermo del display always-on?

A distanza di pochi giorni dalla presentazione ufficiale dei nuovi melafonini, sono trapelate online delle immagini di come dovrebbe apparire il display always-on dei nuovi melafonini. Pubblicate nel forum di MacRumors, le immagini mostrano accuratamente come i nuovi iPhone 14 gestiranno i nuovi display. A quanto pare, il display always-on non si limiterà a mostrare il solo orario, come accade in tanti smartphone già dotati della tecnologia, ma mostrerà anche lo sfondo e un’anteprima delle notifiche. Ciò, sarà possibile ad un nuovo display ProMotion in grado di abbassare il refresh rate fino ad 1Hz (come su Apple Watch).

Quanto appena detto è frutto di un rumor. Per quante prove siano trapelate online, non è detto che Apple decida di portare la funzione sui nuovi melafonini professionali. Per la conferma ufficiale bisognerà attendere mercoledì 7 settembre. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: forums.macrumors.com